30 שנה ל"היי פייב": איפה נמצאים היום כוכבי להקת הבנים המצליחה?

( (צילום מסך מתוך חשבון היוטיוב הרשמי של הפסטיגל) )

באמצע שנות ה-90 היא פרצה לחיינו בסערה, כבשה את מצעדי הפזמונים, מילאה את היכל נוקיה והטריפה מדינה שלמה. "היי פייב", להקת הבנים הראשונה והמצליחה ביותר בישראל, הגדירה מחדש את תרבות הפופ המקומית והשאירה חותם בלתי נשכח על דור שלם. כעת, כמעט שלושה עשורים לאחר שהוקמה, יצאנו לבדוק איפה נמצאים כיום חמשת המופלאים שגרמו לאלפי מעריצות ומעריצים לצרוח את המילים של "יום מעונן".

אמיר פרישר גוטמן ז"ל: הגעגוע שלא חולף אי אפשר לדבר על "היי פייב" בלי להתחיל במי שהיה הלב הפועם והפרונטמן של הלהקה. לאחר פירוק ההרכב, אמיר ביסס את מעמדו כאחד האמנים והבמאים המוערכים בישראל, ביים מחזות זמר, הוציא אלבומי סולו והפך לאחד הכוכבים הגדולים שלה. בשנת 2017, לאחר שעבר מסע מטלטל של אבחון מוטעה במחלת הסרטן, יצא עם משפחתו וחבריו לחגוג שעברה שנה מאז האבחנה השגויה שלו בים. האירוע השמח הידרדר לטרגדיה נוראית כאשר אמיר נכנס למים כדי להציל את אחייניתו מטביעה, הצליח לחלץ אותה, אך טבע בעצמו ונפטר בגיל 41 בלבד. לכתובתו הותיר מדינה שלמה כואבת ואת בן זוגו ינאי פרישר גוטמן ובנם המשותף, רוי.

אמיר פיי גוטמן ( (צילום: פלאש 90) )

מייקל הרפז: מ"הכוכב הבא" ועד הבמות כיום

הילד הרע של הלהקה, שעזיבתו המפתיעה ב-1999 סימנה את תחילת הסוף של ההרכב, עבר כברת דרך ארוכה מאז. לאחר שהתגורר מספר שנים בארצות הברית, חזר מייקל לישראל והמשיך לעסוק במוזיקה ובמשחק.

בשנים האחרונות הוא חזר לתודעה הציבורית כשריגש את המדינה בהשתתפותו בתוכנית "הכוכב הבא". כיום הרפז מתגורר בישראל, נשוי ואב לארבעה, וממשיך ליצור, להופיע ולעמוד על הבמות.

עידן יסקין: מקריירת פופ לניהול תפעול בברוקלין

עידן, שנודע בקולו הזך ובמראה השקט והכובש, בחר לאחר פירוק הלהקה לקחת צעד אחורה מאור הזרקורים הישראלי ולפתוח פרק חדש מעבר לים.

כבר שנים רבות שהוא מתגורר בניו יורק יחד עם אשתו סופיה. מאז 2017 הוא עובד כמנהל תפעול ברשת הסטייל והלייף-סטייל World Market בסניף בברוקלין. יסקין שומר על פרופיל נמוך, הרחק מעולם הבידור הישראלי, ומנהל שגרת חיים פרטית מעבר לאוקיינוס.

אייל שחר: הקול והפזמון שאינם נפסקים

אייל שחר, מהזמרים והיוצרים הבולטים בהרכב, מעולם לא עזב את עולם המוזיקה. לאורך השנים הוא כתב והלחין להיטים לאמנים רבים בתעשייה, דיבב בסרטים ואף המשיך לשיר ולבצע.

כיום שחר מתגורר בישראל וממשיך לעסוק במוזיקה במלוא המרץ. בין היתר, הוא יוצר, מפיק, ומככב בהצלחה רבה במופע המחווה המבוקש ללהקת הבי ג'יז ("FEVER"), שממלא אולמות ברחבי הארץ.

אייל דסאו (צפריר): מעולם הפופ ליזמות חברתית

אייל דסאו, שנזכר תמיד כאחד החברים האנרגטיים והאהובים בלהקה, ניתב את היצירתיות שלו לאחר פירוק ההרכב לעולמות היזמות, החינוך והחברה.

כיום דסאו מתגורר בישראל ועוסק במיזמים חברתיים וטכנולוגיים. בנוסף, הוא עוסק בהגשת פודקאסטים וממשיך להיות פעיל ומעורב במיזמים משפיעים.

החגיגה נמשכת: מופע המחווה המיוחד ברידינג 3

למרות השנים שחלפו והטרגדיות שבדרך, הנוסטלגיה ללהקת הבנים הלאומית מסרבת להיעלם. לציון 30 שנה לפריצתה של הלהקה, יתקיים ב-24 באוקטובר, במוצאי שבת, מופע מחווה נוסטלגי ומיוחד מועדון "רידינג 3" בנמל תל אביב. במסגרת הערב יעלו לבמה מייקל הרפז ואייל דסאו לבצע את הלהיטים הגדולים והבלתי נשכחים של הלהקה, ולצידם יופיעו אורחים מיוחדים כמו רוני דואני ונמרוד רשף – הוכחה חיה לכך שגם בחלוף שלושה עשורים, הלהיטים של "היי פייב" עדיין מרעידים את הלב.