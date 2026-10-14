דובר צה"ל לשעבר מודה: "נתניהו גאון להחריד"

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, התייחס היום (רביעי) לתביעת הענק שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר, נגד ראש הממשלה נתניהו.

בניהו טען כי נתניהו ידע איך להתחמק מזה ולסובב את התביעה נגד בר. "נתניהו גאון להחריד", כתב בניהו. "הוא ימקד את תשומת הלב בתביעה של רונן בר בשאלה האם לרונן בר היה את מספר הטלפון האדום או השחור שלו? ימשיך עם ההתבכיינות והנהי של ״למה לא העירו אותי״, משל היה סוניק או ספיידרמן. ‏התביעה מלמדת על התעלמות מהערכות והמלצות שב״כ, על אי אישור סיכולים ועל התנהלות חסרת אחריות שמקדשת פוליטיקה על פני ביטחון".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, רונן בר, הגיש את תביעת הדיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז. בתביעה בר דורש תשלום פיצויים בסך של 3 מיליון שקלים.

כתב התביעה של בר הוגש נגד ראש הממשלה - מבלי שהוא יודע האם נתניהו ישתמש בחסינותו. הגשת התביעה מגיעה אחרי שננתהיו כתב בציוץ על ״מחדליו ופשעיו״ של רונן בר - שלטענתו ״ידע על סכנה אמיתית״ ו״החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם״.

לפי כתב התביעה, בר הציג גם יוזמות לסיכול בכירי חמאס, אך ההתרעות והתוכניות לא התקבלו על ידי ראש הממשלה. כתב התביעה מדגיש כי עניינה של התביעה אינו בניסיון של בר להתנער מאחריותו, אלא בפרסום דיבתי של נתניהו, המנסה להטיל את אחריותו שלו על כתפיו של בר.

"כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות לכך שהשב"כ כשל בחלקו במתן המודיעין הנדרש על מתקפת השבעה באוקטובר ועיתויה", נמסר מטעם בר. "בהתאם לכך, בהרכנת ראש מול המשפחות השכולות, התפטרתי מתפקידי. נלחמנו, סיכלנו בכירי חמאס בעזה ובלבנון, והשבנו חטופים במבצעי שב"כ נועזים ובמו"מ נחוש".

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עוד כתב בר כי המתין 3 שנים לכינונה של ועדת חקירה שסוף סוף תחשוף את עשיית השב״כ, לצד הכשלים, ״וזאת למול עלילת דם מתמשכת. נוכח ההתפרצות שלוחת הרסן של ראש ממשלה, החלטתי שלא לשתוק ולהראות לציבור את המניעים שמאחורי התנהגות פסולה כל כך״.

בכתב התביעה מפורט כיצד בחודשים שקדמו לאסון, התריע בר בפני ראש הממשלה כמעט בכל שבוע, על התפרצות רב זירתית קרובה, תוך מתן דגש מפורש לרצועת עזה ולחגי תשרי. בר הציג יוזמות לסיכול בכירי חמאס, אך לדבריו, התרעות ותוכניות אלו זכו לביטול או להתעלמות מצד נתניהו.

עוד נטען בכתב התביעה כי נתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של "שקט בכל מחיר" ברצועת עזה, שכללה הנחיות מפורשות לשמר שקט ברצועת עזה, לדחות עימותים, להותיר את עזה כזירה משנית ולשמר את חמאס ככתובת שלטונית. ״מדיניות זו כללה את מימון החמאס הצבאי והתעצמותו, באמצעות כספים מקטאר, בניגוד לעמדת שב"כ לאורך שנים, והתבססה על קביעות כי חמאס מורתע. זאת, בניגוד מוחלט לעמדת בר. כל ניסיון של בר להשפיע על קביעת המדיניות נחסם בבוטות על ידי ראש הממשלה״, נכתב.