"מוצר לא מוכר, לא לצרוך": משרד הבריאות באזהרה חריגה

משרד הבריאות מזהיר מכלל מוצרי הפסטלים והקובה של המותגים "הסיגרים של בלפור" ו"הקובה של אילנית" – מקור המוצרים אינו ידוע והיצרנים אינם מוכרים למשרד.

משרד הבריאות פרסם אזהרה חריגה לציבור הרחב והנחה שלא לצרוך את מוצרי הפסטלים של המותג "הסיגרים של בלפור" ואת מוצרי הקובה של המותג "הקובה של אילנית", מכלל גדלי האריזות ומכל תאריכי התפוגה.

האזהרה יצאה בעקבות פעילות פיקוח שגרתית של מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות, לצד תלונת אזרח שהתקבלה בנושא. בבדיקות שנערכו נמצא כי היצרנים של מוצרים אלו אינם רשומים או מוכרים למשרד הבריאות, ומקור חומרי הגלם והייצור אינו ידוע.