"מוצר לא מוכר, לא לצרוך": משרד הבריאות באזהרה חריגה

משרד הבריאות מזהיר מכלל מוצרי הפסטלים והקובה של המותגים "הסיגרים של בלפור" ו"הקובה של אילנית" – מקור המוצרים אינו ידוע והיצרנים אינם מוכרים למשרד.
משרד הבריאות פרסם אזהרה חריגה לציבור הרחב והנחה שלא לצרוך את מוצרי הפסטלים של המותג "הסיגרים של בלפור" ואת מוצרי הקובה של המותג "הקובה של אילנית", מכלל גדלי האריזות ומכל תאריכי התפוגה.
האזהרה יצאה בעקבות פעילות פיקוח שגרתית של מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות, לצד תלונת אזרח שהתקבלה בנושא. בבדיקות שנערכו נמצא כי היצרנים של מוצרים אלו אינם רשומים או מוכרים למשרד הבריאות, ומקור חומרי הגלם והייצור אינו ידוע.
המוצרים מהם הזהירו במשרד הבריאות מגיעים משני מותגים, אותם מגדיר משרד הבריאות כמקורות לא מוכרים כלל:
"הסיגרים של בלפור"
- פסטל תפו״א
- פסטל פיקנטי
- פסטל חריף
2. מותג: "הקובה של אילנית"
- קובה בשר לבישול
- קובה בשר לטיגון
שירות המזון במשרד הבריאות ממשיך בבדיקת המקרה ופועל לאיתור מוצרים נוספים המשווקים ממקורות לא ידועים. במשרד הבהירו כי ככל שתימצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, יינקטו כלל האמצעים הנדרשים בחוק בשיתוף הגורמים המוסמכים.
ממשרד הבריאות נמסר כי יש להימנע מצריכת המוצרים ומוצרים אחרים ממקורות לא ידועים או מפוקחים וכי יש ליצור קשר עם המשרד במידת הצורך דרך המוקדים האפשריים.