ירון אברהם בתגובה לדרמה הפוליטית: "וואו, זה מטורף"

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (רביעי) לתביעת הענק שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר, נגד ראש הממשלה נתניהו, ובה הוא מטיח בו דברים קשים על מחדל ה-7 באוקטובר.

אברהם אמר: "וואו, כתב התביעה מטורף. חומר קריאה שהוא בגדר חובה".

בכתב התביעה טוען בר, כי הוא המליץ לנתניהו לחסל את סינוואר, אך נתניהו התנגד לכך. הוא טען כי נתניהו חשש שינסו לחסל אותו ואת בני משפחתו.

התביעה למעשה מבהירה כי נתניהו, שכיהן במצטבר כמעט שני עשורים כראש הממשלה והממונה על כלל הגופים הביטחוניים - שב"כ, צה״ל והמשטרה, יודע מצוין כי השב״כ אינו אמון על ניהול כוחות צבאיים בשטח, ואינו אמון על פיקוח או אישור של מסיבות אזרחיות ועל הפעלת כיתות כוננות, ולפיכך הטחת ההאשמות החוזרות שלו היא דיבה זדונית ושקרית לחלוטין שנועדה להסתיר את האמת מהציבור.