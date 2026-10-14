ירון אברהם בתגובה לדרמה הפוליטית: "וואו, זה מטורף"

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (רביעי) לתביעת הענק שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר, נגד ראש הממשלה נתניהו, ובה הוא מטיח בו דברים קשים על מחדל ה-7 באוקטובר.
אברהם אמר: "וואו, כתב התביעה מטורף. חומר קריאה שהוא בגדר חובה".
בכתב התביעה טוען בר, כי הוא המליץ לנתניהו לחסל את סינוואר, אך נתניהו התנגד לכך. הוא טען כי נתניהו חשש שינסו לחסל אותו ואת בני משפחתו.
התביעה למעשה מבהירה כי נתניהו, שכיהן במצטבר כמעט שני עשורים כראש הממשלה והממונה על כלל הגופים הביטחוניים - שב"כ, צה״ל והמשטרה, יודע מצוין כי השב״כ אינו אמון על ניהול כוחות צבאיים בשטח, ואינו אמון על פיקוח או אישור של מסיבות אזרחיות ועל הפעלת כיתות כוננות, ולפיכך הטחת ההאשמות החוזרות שלו היא דיבה זדונית ושקרית לחלוטין שנועדה להסתיר את האמת מהציבור.
עלילת דם זו החלה מיד לאחר שנכשל נתניהו בניסיונו למנוע מרונן בר הגשת תצהיר לבג"צ בו פירט על הסכנה הביטחונית המשמעותית שנשקפה כתוצאה מהעסקת יועצים היושבים בלשכת ראש הממשלה ע"י קטאר, מדינה תומכת חמאס, ועל ניסיונותיו של ראש הממשלה להשתמש בשב"כ כ"משטרה חשאית" למול מחאות פוליטיות.
נתניהו מצידו הגיב: "רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי.
רונן, אתה רציני? הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מייד יכול להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. מאבטחי השב״כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן".
0 שולי ביטחון השארת בעוטף במשך עשור! עכשיו אתה בוכה על שיחת טלפון שלא הגיעה???