וינטר זועק: "תראו מה עשיתם לו ולמשפחתו?!"

יו"ר 'עמך ישראל' עופר וינטר, מסר היום (רביעי) הצהרה לציבור, בעקבות הטלטלה שחוותה מפלגתו, עם הודעתו של דוידי בן ציון שפרש מהמפלגה.

"תראו מה עשיתם לדוידי ומשפחתו", כעס וינטר. "איך אתם עושים מה שביקשתם שלא יעשו לכם? ביקשתם שלא יפגינו לכם מחוץ לבית, שלא ישלחו לכם הודעות נאצה, הלחצים הובילו אותו לפרוש. אני מחבק ומכבד את החלטתו".

נזכיר כי אמש, הגיבו במפלגה לפרישתו שלבן ציון (מקום 8 ברשימה), והטיחו האשמות קשות נגד גורמים במערכת הפוליטית שלטענתם הפעילו עליו ועל משפחתו לחצים כבדים.

בהודעה רשמית מטעם המפלגה נמסר מסר חיזוק לבן ציון, לצד מתקפה חריפה על הגורמים שמאחורי הקלעים: "דוידי יקר, אוהבים אותך. צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים ולמשפחה שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שייכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית".