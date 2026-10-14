מהפכה בשידורי המונדיאל: נטפליקס רכשה את הזכויות

מונדיאל 2030 יתקיים במתכונת מיוחדת לציון 100 שנה לקיומו של הטורניר. ספרד, המחזיקה בתואר אלופת העולם לפי ההודעה, תארח את התחרות לצד פורטוגל ומרוקו. בנוסף, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי יארחו משחקים במסגרת חגיגות מאה השנים למונדיאל.

הכניסה של נטפליקס לשידורי המונדיאל מצטרפת להתרחבות פעילותה בשידורי ספורט חיים. החברה כבר שידרה אירועי ספורט שונים בבריטניה, בהם מופעי WWE, משחקי ליגת הפוטבול האמריקנית NFL וקרבות אגרוף.

ענקית הסטרימינג האמריקנית נטפליקס הודיעה היום (רביעי) כי רכשה את זכויות השידור של מונדיאל 2030 בספרד ובאנדורה. מדובר בפעם הראשונה שבה פלטפורמת הסטרימינג מבוססת המנויים תשדר את גביע העולם בכדורגל לגברים.

בהודעה רשמית מטעם החברה נמסר: "נציע את כל 104 המשחקים של תחרות הכדורגל הגדולה בעולם בשידור חי". בכך תאפשר נטפליקס למנוייה בספרד ובאנדורה לצפות בכל משחקי הטורניר באמצעות שירות הסטרימינג.

עם זאת, לא כל המשחקים יהיו זמינים למנויים משלמים בלבד. החברה הודיעה כי במסגרת ההסכם, משחק אחד בכל יום משחקים יהיה זמין לצפייה בחינם בספרד. בנוסף, כל משחקיה של נבחרת ספרד ומשחק הגמר ישודרו גם בערוצי טלוויזיה פתוחים, ללא צורך במנוי לנטפליקס.