צה"ל חושף: הצד האפל של 'ארגוני הצדקה' ברמאללה

פשיטת צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

בפעילות משותפת של כוחות צה"ל ושב"כ, כוחות הביטחון פשטו מוקדם יותר השבוע (שלישי), על משרדי אגודת הצדקה 'אדאמיר' ברמאללה.

במהלך הפעילויות נעצרו מבוקשים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. אגודת הצדקה "אדאמיר" ממומנת על ידי כספי טרור ופועלת על מנת לספק עזרה משפטית למחבלי החזית העממית היושבים בכלא. חלק מהמחבלים שעובדים באגודה, לקחו חלק בפיגוע במעיין דני, ב-23 באוגוסט 2019 בו נרצחה רנה שנרב ז״ל. בפעילות נוספת נגד מוקדי הסתה וטרור, בשבועות האחרונים כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ פשטו על משרדי "האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים" בעיירה יטא שבחטיבת יהודה.

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במהלך הפעילות נעצרו מבוקשים והוחרמו ממצאים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. העצורים והממצאים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון.

האגודה, שהוכרזה כהתאחדות בלתי חוקית, שימשה כזרוע ארגונית וכלכלית של ארגון הטרור חמאס, שכללה גם כן העברת כספים לארגון הטרור ותמכה במשפחות מחבלים ואסירים. מנהל האגודה ובכירים נוספים בה הינם מחבלים בארגון הטרור חמאס שאף נכלאו בעבר. האגודה משמשת כתשתית המבססת את מעמדו של ארגון הטרור ביטא תוך ניצול פעילותה האזרחית לכאורה.

האגודות, שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות, שימשו כזרועות ארגוניות וכלכליות של ארגוני הטרור ותמכו וקידמו פעילויות טרור ברחבי יהודה ושומרון. כוחות הביטחון יפעלו ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון ויפעלו למצות את הדין עם כל מחבל הפועל במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.