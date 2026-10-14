רק 10 דקות עבודה: שבלולי פסטו וגבינות בקלות

יש מאפים שפשוט אי אפשר להפסיק לנשנש, והשבלולים האלה לגמרי נכנסים לרשימה. בצק עלים זהוב ופריך, מילוי עשיר של פסטו וגבינות שנמסות בתנור, וכל זה בכמה דקות של הכנה.
מצרכים - לכ-20 שבלולים
- חבילת בצק עלים מופשר לפי הוראות היצרן (כ-500 גרם)
- 4 כפות ממרח פסטו
- 150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת
- 100 גרם גבינה בולגרית מפוררת
- 3 כפות גבינת פרמזן מגוררת
- ביצה אחת להברשה
- שומשום או קצח לפיזור (לא חובה)
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- פורסים את בצק העלים על משטח עבודה ומורחים עליו שכבה אחידה של ממרח פסטו, תוך השארת שוליים קטנים בקצוות.
- מפזרים מעל את המוצרלה, הגבינה הבולגרית והפרמזן בצורה אחידה.
- מגלגלים את הבצק לרולדה הדוקה, מהצד הארוך, ומכניסים למקרר לכ-10 דקות כדי שיהיה קל יותר לחתוך.
- חותכים את הרולדה לפרוסות בעובי של כ-2 ס"מ ומסדרים בתבנית במרווחים קטנים.
- מברישים את השבלולים בביצה טרופה ומפזרים מעט שומשום או קצח.
- אופים במשך 18-22 דקות, עד שהשבלולים תפוחים, זהובים ופריכים והגבינות נמסות.