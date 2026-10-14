רק 10 דקות עבודה: שבלולי פסטו וגבינות בקלות

שבלולי גבינות ופסטו ( צילום: AI )

יש מאפים שפשוט אי אפשר להפסיק לנשנש, והשבלולים האלה לגמרי נכנסים לרשימה. בצק עלים זהוב ופריך, מילוי עשיר של פסטו וגבינות שנמסות בתנור, וכל זה בכמה דקות של הכנה.