נתניהו מגיב לראשונה לתביעת רונן בר: "אתה רציני?"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (רביעי) לראשונה לתביעת לשון הרע שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ותקף בחריפות את טענתו שלא החזיק במספר הטלפון שלו בליל שבעה באוקטובר. נתניהו טען כי לבר היו מספר דרכים ליצור עמו קשר באופן מיידי, והעלה מחדש את השאלה מדוע לא הועברה אליו התרעה ישירה בשעות שקדמו למתקפת חמאס.

"רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי", כתב ראש הממשלה בתגובתו.

מיד לאחר מכן פנה נתניהו ישירות לבר בשאלה קצרה וחריפה: "רונן, אתה רציני?"

"היה לך את מספר הטלפון האדום שלי"

בתגובתו דחה נתניהו את הטענה שלפיה לא הייתה לבר אפשרות ליצור עמו קשר, והצביע על ערוץ התקשורת הישיר העומד לרשות ראשי מערכת הביטחון.

"הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מייד יכול להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון", כתב נתניהו.

ראש הממשלה לא הסתפק בכך, והציג דרך נוספת שבאמצעותה, לטענתו, יכול היה בר להשיג אותו בזמן אמת.

"מאבטחי השב״כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות", הוסיף.

בדברים אלה מבקש נתניהו להעמיד במרכז המחלוקת לא רק את שאלת קיומו של מספר טלפון ישיר, אלא גם את האפשרות להעביר התרעה באמצעות אנשי השב"כ המאבטחים אותו באופן קבוע.

"כמה חיים היינו יכולים להציל"

את תגובתו חתם ראש הממשלה בהאשמה חריפה כלפי ראש השב"כ לשעבר, תוך שהוא קושר בין אי-יצירת הקשר עמו לבין האפשרות להציל חיי אדם במתקפת שבעה באוקטובר.

"כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן", כתב נתניהו.

התגובה מגיעה בעקבות תביעת לשון הרע שהגיש בר נגד נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז. בתביעתו טוען ראש השב"כ לשעבר כי נתניהו פרסם נגדו האשמות כוזבות בנוגע להתנהלותו לפני מתקפת שבעה באוקטובר ובמהלכה, כחלק מניסיון להסיט ממנו את האחריות למחדל.

כעת משיב נתניהו לטענותיו של בר באמצעות התמקדות באחת הסוגיות המרכזיות במחלוקת בין השניים: האם ראש השב"כ יכול היה ליצור קשר עם ראש הממשלה בליל המתקפה, ומדוע לא עשה זאת.

עם זאת, הטענות שהשמיע נתניהו בתגובתו הן גרסתו לאירועים. השאלות איזה מידע מודיעיני היה בידי בר באותן שעות, כיצד הועבר המידע והאם שיחת טלפון הייתה עשויה להשפיע על התפתחות האירועים, אינן מוכרעות על סמך התגובה בלבד.