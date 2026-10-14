ההודעה הכואבת שקיבל בנו של אייל ברקוביץ': "אחי הקטן התאבד"

ליאור ברקוביץ', בנו של כדורגלן העבר אייל ברקוביץ', רגיל לקבל הודעות מהעוקבים שלו, אבל הודעה אחת שקיבל לאחרונה הצליחה להשאיר אותו ללא מילים.

הכול התחיל כשעמית, צעיר שעוד מעט יחגוג 18, החליט לשתף אותו בסיפור אישי וכואב במיוחד. לפני עשרה חודשים אחיו הקטן שם קץ לחייו, ומאז הוא ומשפחתו מתמודדים עם האובדן. בתוך כל הקושי הזה, עמית סיפר לברקוביץ' שדווקא הסרטונים והתכנים שהוא מעלה לרשת מצליחים לעזור לו ולעשות לו קצת טוב.

"לקח לי כמה שעות לעכל את ההודעה"

ברקוביץ' לא נשאר אדיש לדברים והחליט לשתף את ההודעה עם העוקבים שלו. "לקח לי כמה שעות לעכל את ההודעה הלא פשוטה הזאת", כתב, ושיתף עד כמה הסיפור נגע בו.

לפעמים אנחנו גוללים ברשת, צופים בסרטון, צוחקים וממשיכים הלאה, בלי לחשוב יותר מדי. אבל ההודעה שקיבל ברקוביץ' מראה שלפעמים דווקא הסרטונים הכי פשוטים יכולים להיות משמעותיים עבור מישהו שעובר תקופה קשה.

מבחינת עמית, התכנים של ברקוביץ' הם הרבה מעבר לעוד סרטון בפיד, ועבור ברקוביץ' זו הייתה תזכורת לכך שמאחורי הצפיות והתגובות נמצאים אנשים עם סיפורים שלא תמיד רואים על המסך.