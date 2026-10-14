קריסת המבנה בת"א: אתר הבנייה התנהל שלא כחוק

בהמשך לאירוע קריסת המבנה בתל-אביב. מפקחי מינהל הבטיחות במשרד העבודה הגיעו לזירה והטילו צו בטיחות לסגירת האתר לתקופה ארוכה.

הבוקר, קרסו מספר קומות בבניין ברחוב נחלת בנימין 63 א׳ בתל אביב. הסיבות לקריסה עדיין בחקירה, אבל במשרד העבודה אומרים כי מדובר באתר שלא דווח, בניגוד לחוק למינהל הבטיחות במשרד העבודה ובאתר אף לא מונה מנהל עבודה כנדרש.

אתר כזה שאינו מדווח מהווה סכנה לשלום העובדים ולשלום הציבור הרחב. מינהל הבטיחות מתרה ברשויות המקומיות לבצע סיורים יזומים בשטח לגילוי אתרים מסוכנים אלו.

באורח נס בקריסת המבנה לא היו נפגעים, 3 פועלי בניין נלכדו תחת ההריסות אבל חולצו ללא פגיעה בגוף. הרחובות הסמוכים נסגרו לתנועה לצורך פינוי ונפתחו בהתאם להתקדמות.

חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה מסר: ״מדובר בעבודת תמ״א של תוספת בנייה שכשלה מסיבות שייחקרו בשטח. האתר לא דווח למשרד העבודה והיווה סכנה על העובדים והציבור הרחב.

"אני קורא לראשי הרשויות לבצע סיורים יזומים לגילוי והפסקת עבודות אלו לאלתר. החל משבוע הבא נכנסות לתוקפן 3 תקנות דרמטיות לשגרת עבודת אתרי הבניה בישראל; הטלת אחריות על יזמים וכינון תפקידי בטיחות חדשים כגון בקר בטיחות ומנהל אתר בכל אתר, תקנות נוספות עוסקות בהדרכת גובה במתווה חדש וממוקד וחיוב הכשרה לכל עובד זר חדש בישראל. כעת ברור לכל עד כמה התקנות הללו נחוצות כדי להבטיח עבודה בטוחה ושמירה על חיי אדם בשטח.״