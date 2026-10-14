( (צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90) )

שלושה עובדים נפצעו בשריפה במפעל אינטל בקריית גת ופונו לבית החולים. במשטרה חושדים כי בלון גז התפוצץ, ובמקביל נבדק חשד לדליפת חומרים מסוכנים אירוע חריג התרחש היום (רביעי) במפעל אינטל בקריית גת, לאחר שפיצוץ שנשמע באזור לווה בעשן שחור סמיך ובשריפה שפרצה במתחם. שלושה עובדים נפצעו מכוויות ופונו לבית החולים. במשטרה חושדים כי השריפה נגרמה כתוצאה מפיצוץ בלון גז, ובמקביל נבדק חשד לדליפת חומרים מסוכנים. על פי הודעת דוברות כבאות והצלה במחוז דרום, בשעה 14:12 התקבל דיווח במוקד 102 על זיהוי עשן שחור סמיך ושמיעת פיצוץ מכיוון מפעל אינטל ברחוב שדרות אבץ בקריית גת. בעקבות הדיווח הוזנקו למקום לוחמי אש מתחנה אזורית אשקלון, בגיבוי צוותים מתוגברים ויחידות ייעודיות לטיפול בחומרים מסוכנים מתחנות שכנות. בסך הכול פועלים בזירה שמונה צוותי כיבוי וחילוץ. לוחמי האש מבצעים סריקות נרחבות לאיתור לכודים, ובמקביל פועלים להשתלט על מוקד השריפה ולבלום את התפשטות האש. בשל החשד למעורבות חומרים מסוכנים, הצוותים מבצעים ניטור רציף ופעולות שנועדו למנוע את התפשטות החומר החשוד.

במשטרת ישראל עדכנו כי על פי החשד הראשוני, השריפה במפעל נגרמה כתוצאה מפיצוץ בלון גז. במקביל, נבדקת האפשרות כי בעקבות האירוע התרחשה דליפה של חומרים מסוכנים. בשלב זה טרם נקבעו נסיבות השריפה, ולא נמסרו פרטים על סוג החומרים שעלולים להיות מעורבים באירוע.

כוחות משטרה מהמחוז הדרומי פועלים לצד צוותי החירום וההצלה לבידוד המתחם, לביצוע סריקות ולהכוונת התנועה באזור, במטרה למנוע סיכון לציבור ולאפשר לכוחות ההצלה לפעול בבטחה.

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במקביל, ממגן דוד אדום נמסר כי בשעה 14:11 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב לכיש על שלושה עובדים שנכוו במהלך עבודתם במפעל. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום העניקו להם טיפול רפואי, כששלושתם בהכרה וסובלים מכוויות בגופם.

בהמשך עדכנו בכבאות והצלה כי שלושת הפצועים פונו לבית החולים. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על חומרת פציעותיהם.

כוחות הכיבוי, המשטרה וההצלה ממשיכים לפעול במתחם עד להסרת הסכנה. במשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה ומהתקהלות באזור, להישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה ולאפשר לכוחות החירום להשלים את עבודתם ללא הפרעה.