לפיד בתגובה ראשונה לתביעה של רונן בר נגד נתניהו

יאיר לפיד ( Avshalom Sassoni / Flash90 )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב כעת (רביעי) לתביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הציג כי הזהיר באופן מפורש את נתניהו מתקיפה של חמאס ודרש פיצוי בסך 3 מיליון שקלים. בדבריו לפיד תקף בחריפות את נתניהו על הקונספציה והזהיר מפני האיומים הביטחוניים שעדיין משתקפים כיום.

"נתניהו לא יכול להגיד יותר שהוא לא ידע. כל החומרים היו על שולחנו" אמר לפיד. "השאלה היחידה היא למה הוא העדיף להקשיב לסוכנים של קטאר בלשכה שלו במקום לצה״ל ולשב״כ?" "ככה בדיוק נבנתה הקונספציה של השבעה באוקטובר" הוסיף וטען. "בזמן שנתניהו מכר לנו שקרים על זה שחמאס מורתע - חמאס התחזק".

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לדבריו, "ממש ברגע זה יש 30,000 מחבלי חמאס ברצועת עזה – בדיוק כמו בערב הטבח. חמאס משתקם, בונה מנהרות התקפיות עם מאות מיליוני דולרים שזורמים אליו - כולל מקטאר - באישור של הקבינט של נתניהו ובן גביר. העיקר שהם מוכרים לנו סיסמאות על ניצחון".

"הניסיון שלהם לשווק לנו את הכישלון המדהד שלהם כניצחון מוחלט – מסכן את הביטחון של כל אחד ואחת מאיתנו" סיכם לפיד. "מי שבאמת רוצה שישראל תחזור לנצח – חייב לשלוח אותם הביתה. ביחד נתקן".