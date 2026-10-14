סוס טרויאני? המועמדת של וינטר בהתבטאויות מדאיגות

מצייצת משמאל במפלגת ימין. שם טוב ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

חשיפת סרוגים. נטעלי שם טוב, המגישה לשעבר מחדשות 12 ו-13, שהצטרפה באוגוסט למפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, כתבה במשך עשור ציוצים וטורים שמציגים קו שנראה שונה מהקו הניצי של המפלגה.

את ההפרדה באוטובוסים ביו"ש בין פלסטינים ליהודים כינתה "בושה", שאלה על "המצלמה של בצלם" ביום תקרית אזריה, ובעזה: "אני תמיד אצטער על מותם של חפים מפשע". סרוגים עבר על הארכיון. אחרי האמירה של יוסף חדאד על תמיכה במדינה פלסטינית, נראה שגם מקום 3 במפלגת עמך ישראל - נטעלי שם טוב, ניפקה שלל אמירות שמציבות אותה הרבה שמאלה מהמקום בו עופר וינטר היה רוצה להיות. ב-24 במרץ 2016, ביום התקרית של אלאור אזריה שירה במחבל מנוטרל, צייצה שם טוב ברשת הטוויטר: "ועוד שאלה אחת שלא שאלו הכתבים הצבאיים את דובר צה"ל: מה היה קורה לולא המצלמה של בצלם?".

מה היינו עושים בלי מצלמות של בצלם? ( מתוך רשת X )

על ההחלטה להפריד בין פלסטינים ליהודים באוטובוסים ביו"ש, מטעמי ביטחון והגנה - על הנוסעים היהודים, כתבה באתר של חדשות 12 טור שבו הגדירה את המהלך "בישות, ביאוש ובושה" ותיארה אותו כפגיעה בדמוקרטיה הישראלית.

בנוסף מתחה ביקורת על חברי הכנסת של השמאל, שלא הזדזעו מהמלך אלא רק "ממה יגידו בעולם". נזכיר כי כעת היא נמצאת במפלגה שדולגת בעידוד הגירה מעזה.

ביוני 2014, על רקע ההסלמה בדרום, צייצה שם טוב באירוניה שתוספת של מיליון וחצי שקל לילדי האזור היא "רק 293.5 מיליון ש"ח פחות ממה שאושר אתמול 'להעמקת הריבונות במזרח ירושלים'”.

הטור של נטעלי שם טוב על ההפרדה באוטובוסים ( מתוך אתר מאקו )

הביקורת על השמאל שלא הזדעק על הגזענות ( מתוך הטור במאקו )

אלא שלא רק באירועים לפני עשור, במהלך מבצע "מגן וחץ" - המבצע בעזה שקדם ל-7.10, שאלה שם טוב בשידור בחדשות 12 אם היו חפים מפשע בדירה בעזה שהותקפה.

גולשת תקפה אותה ברשת על השאלה המוזרה והיא השיבה: "אני תמיד אצטער על מותם של חפים מפשע, שמחבלים משתמשים בהם כמגן אנושי בלי שיבחרו בכך (לרב ילדים)". היא הוסיפה ש"זו אגב גם העמדה של ישראל, יגיד לך גם השר קרעי", וש"למותם של חפים מפשע יש גם השלכות על הלגיטימציה וההסברה".

מצטערת על חפים מפשע ( מתוך רשת X )

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הקשר לתנועה של איש מפלגת העבודה

ואיך אפשר בלי קצת מעורבות של הקרן החדשה. באתר "התנועה לעיתונות ציבורית" שם טוב עדיין מופיעה כחברת צוות בתפקיד "מובילת הפעילות בצפון". הביוגרפיה שלה שם מציגה אותה כ"מגישה וכתבת בחדשות 12", כלומר הפרופיל לא עודכן מאז 2023.

מייסד התנועה והמנכ"ל הוא פעיל השמאל יאיר טרצ'יצקי, שהתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה. היום הוא יו"ר "עובדים למען דמוקרטיה" ואחד ממובילי "המחנה הדמוקרטי בהסתדרות".

הקרן החדשה לישראל מופיעה באתר התנועה ברשימת השותפים. בדוח הכספי המבוקר של הקרן לשנת 2019 התנועה רשומה כמי שקיבלה ממנה מענק של 20 אלף דולר.

מובילת הפעילות בצפון ( מתוך האתר לעיתונות ציבורית )

נטעלי לא צריכה להוכיח שהיא אשת ימין

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה: "הם מפחדים. נטעלי שם טוב ששילמה מחירים כבדים במשך שנים על עמדות הימין שלה, לא צריכה להוכיח לציבור הישראלי שהיא אשת ימין.

יש כאלו שרוצים לשמר את המונופול והעסקונה הפוליטית. עם ישראל דורש הנהגה חדשה בימין וזה בדיוק מה שהוא יקבל בענק ב-27.10".