3 מיליון שקלים: רונן בר הגיש תביעת ענק נגד נתניהו

ראש השב"כ לשעבר רונן בר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הפסיק לשתוק: רונן בר, ראש השב״כ לשעבר, הגיש כעת (רביעי) את תביעת הדיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז. בתביעה בר דורש תשלום פיצויים בסך של 3 מיליון שקלים.

כתב התביעה של בר הוגש נגד ראש הממשלה - מבלי שהוא יודע האם נתניהו ישתמש בחסינותו. הגשת התביעה מגיעה אחרי שננתהיו כתב בציוץ על ״מחדליו ופשעיו״ של רונן בר - שלטענתו ״ידע על סכנה אמיתית״ ו״החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם״.

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לפי כתב התביעה, בר הציג גם יוזמות לסיכול בכירי חמאס, אך ההתרעות והתוכניות לא התקבלו על ידי ראש הממשלה. כתב התביעה מדגיש כי עניינה של התביעה אינו בניסיון של בר להתנער מאחריותו, אלא בפרסום דיבתי של נתניהו, המנסה להטיל את אחריותו שלו על כתפיו של בר. "כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות לכך שהשב"כ כשל בחלקו במתן המודיעין הנדרש על מתקפת השבעה באוקטובר ועיתויה", נמסר מטעם בר. "בהתאם לכך, בהרכנת ראש מול המשפחות השכולות, התפטרתי מתפקידי. נלחמנו, סיכלנו בכירי חמאס בעזה ובלבנון, והשבנו חטופים במבצעי שב"כ נועזים ובמו"מ נחוש". עוד כתב בר כי המתין 3 שנים לכינונה של ועדת חקירה שסוף סוף תחשוף את עשיית השב״כ, לצד הכשלים, ״וזאת למול עלילת דם מתמשכת. נוכח ההתפרצות שלוחת הרסן של ראש ממשלה, החלטתי שלא לשתוק ולהראות לציבור את המניעים שמאחורי התנהגות פסולה כל כך״.

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בכתב התביעה מפורט כיצד בחודשים שקדמו לאסון, התריע בר בפני ראש הממשלה כמעט בכל שבוע, על התפרצות רב זירתית קרובה, תוך מתן דגש מפורש לרצועת עזה ולחגי תשרי. בר הציג יוזמות לסיכול בכירי חמאס, אך לדבריו, התרעות ותוכניות אלו זכו לביטול או להתעלמות מצד נתניהו.

עוד נטען בכתב התביעה כי נתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של "שקט בכל מחיר" ברצועת עזה, שכללה הנחיות מפורשות לשמר שקט ברצועת עזה, לדחות עימותים, להותיר את עזה כזירה משנית ולשמר את חמאס ככתובת שלטונית. ״מדיניות זו כללה את מימון החמאס הצבאי והתעצמותו, באמצעות כספים מקטאר, בניגוד לעמדת שב"כ לאורך שנים, והתבססה על קביעות כי חמאס מורתע. זאת, בניגוד מוחלט לעמדת בר. כל ניסיון של בר להשפיע על קביעת המדיניות נחסם בבוטות על ידי ראש הממשלה״, נכתב.

בר קורא לנתניהו להסיר את חסינותו

בנוסף, לדברי בר, התביעה מציגה ראיות מליל 7 באוקטובר המפריכות את הטענה ששב״כ הסתיר מידע ומפרטת כי בניגוד לטענות ראש הממשלה, כבר במהלך הלילה, החל מ-03:03 הפיץ השב"כ התרעה לכלל גופי הביטחון. עוד נכתב כי המזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, כמו גם יתר הגופים הביטחוניים, עודכנו בתמונת המצב המודיעינית, ולצד זאת הנחה בר להעביר עדכון גם למזכיר הצבאי של נתניהו עוד טרם תחילת המתקפה. ״ראוי לציין כי ראש הממשלה לא חזר לראש השב"כ ולא התערב גם לאחר שהחל הטבח״, נכתב.

בעידן של מנהיגות מפלגת המתבססת על שקר, רק מהלך נחוש, יחזיר את האמת לשיח ויבלום את מנגנון הנאמנות והפחד הנרקם סביבנו וכנגדו נלחמתי בתקופת כהונתי״ הוסיף בר. ״זו היא חובה מוסרית ובטחונית וחלק ממימוש אחריותי וחובתי למדינה. אני קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית - האמת תתברר בבית המשפט. מעט מן האור.יסלק הרבה מן החושך״.