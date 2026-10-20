כוכבת הילדים אביה הרנוי פותחת את מסע הבחירות

בזמן שהמבוגרים מוצפים בתשדירי בחירות ובפוליטיקה, כוכבת הילדים אביה הרנוי מביאה זווית קלילה, משעשעת ומלאת קסם לילדים ולכל המשפחה. בפרק מיוחד מתוך התוכנית "בשכונה של אביה", היא מציגה את מפלגתה – "יה יה אביה" – ומכריזה על התמודדותה ל"רשות הפינוקים".

נמאס לכם לשמוע מההורים "לא עכשיו", "אולי מחר" או "תשאלו את אבא"? אביה הרנוי מציעה אלטרנטיבה מתוקה במיוחד ומציגה את מצע הבחירות הכי מפנק שאי פעם נראה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות מה כולל מצע הבחירות של אביה? גלידריה לכל ילד: גלידה יומיומית בכל הטעמים – שוקולד, וניל וכל מה שרק תבחרו.

גלידה יומיומית בכל הטעמים – שוקולד, וניל וכל מה שרק תבחרו. חגיגה יומיומית: כל יום הופך ליום הולדת רשמי – עם עוגה, נרות ומתנות.

כל יום הופך ליום הולדת רשמי – עם עוגה, נרות ומתנות. מהמיטה הישר לארוחת הבוקר: מגלשה פרטית שתוריד אתכם מהמיטה ישירות לשולחן, וטרמפולינה במרכז הסלון.

מגלשה פרטית שתוריד אתכם מהמיטה ישירות לשולחן, וטרמפולינה במרכז הסלון. כיף ללא גבולות: בועות סבון שממלאות את כל האמבטיה, לחיצה חופשית על כל הכפתורים במעלית, ופוסטרים של דינוזאורים.

בועות סבון שממלאות את כל האמבטיה, לחיצה חופשית על כל הכפתורים במעלית, ופוסטרים של דינוזאורים. חטיפים עד הסוף: שקיות חטיפים מלאות עד למעלה, בלי מקום ריק באוויר. את קמפיין הבחירות מלווה הסלוגן המוביל של המפלגה: "כשההורים אומרים די – אביה אומרת ודאי!" בשכונה של אביה שחקנית: אביה הרנוי. בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי רובינסקי. עיצוב: יולה ינקלביץ.