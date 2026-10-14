כ"ץ: חיסלנו את נסראללה, נחסל גם את נעים קאסם

שר הביטחון שולח איום לאיראנים ולחיזבאללה. כ"ץ סייר היום (רביעי) בלבנון, ביחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ומפקדים נוספים.

הוא סייר בקו הכפרים הראשון, קיבל סקירה מקיפה מהמפקדים על מבצע "מחרשת הכסף" להרס תשתיות הטרור באזור ושיבח את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם הנחושה מול מחבלי חיזבאללה.

במהלך הסיור, עצר להעביר מסר לחיזבאללה: "באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים.

כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון.

אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל - צה"ל ערוך לביצוע התמרון.

כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוואלי והזהראני תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון.

גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו - ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון.

נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא, ויישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהינום".