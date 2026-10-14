אלעזר יאיר וילנסקי הובא למנוחות: "היה אור ענק בשבילנו"

אלעזר יאיר וילנסקי, הנער שנהרג באסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, הובא למנוחות היום (רביעי) בבית העלמין במושב חוסן. מאות בני אדם ליוו אותו בדרכו האחרונה, ביניהם שר החינוך יואב קיש והשר זאב אלקין.

בני משפחתו של וילנסקי נשאו הספדים קצרים, ביניהם אביו שאמר כי "אהבת את החיים כל רגע ורגע. בדרך של אהבה מיוחדת, במקום, במקדש בשמיים שיש רק אהבה. ושיהיה לך את כל השקט שבעולם". גם אחיו הספיד וסיפר כי "יאיר היה ילד מאוד חרוץ וחברותי, הוא אהב את הארץ ואת הספורט. אמרתי לו שאם יעלה הקבצה אגשים לו משאלה, והוא ביקש טיול של יומיים ברמת הגולן. יאיר, אני מבטיח שאלך לטיול הזה".

אחד מחבריו של וילנסקי לישיבה התיכונית "אורט מעלות" שיתף כי "היית אור ענק בשבילנו. אני לא מעכל שאני מדבר עליך בלשון עבר. ביום ראשון עוד ראיתי אותך, עם החיוך השובב שלך, ונתתי לך חיבוק אחרון. הארת לנו את החיים ושימחת את כולנו. כולם אהבו אותך".

לדבריו, חיזבאללה אחראי באופן ישיר למותו של חברו. "יאיר נרצח בידי חיזבאללה" הבהיר. "נכון שזה קרה אחרי זמן, אבל הכוונה הייתה להרוג יהודים".

בסיום ההלוויה ראש עיריית מעלות תרשיחא, מוטי בן דוד, הספיד את מותו של וילנסקי ואמר כי "אלו ימים קשים לכולנו. הסתובבתי בבתי החולים וראיתי קהילה מאוחדת, שלא נשברה גם אחרי 7 באוקטובר, ועשתה דברים מדהימים". גם שר החינוך התחייב כי "נגיע לחקר האמת כדי שלכם, משפחת וילנסקי, לא יישארו שאלות פתוחות - וגם כדי למנוע אירועים עתידיים. אנחנו כואבים על מותו בטרם עת של אלעזר יאיר וילנסקי, יהי זכרו ברוך".