באמצע יום עבודה עמוס, כשהשעון מתקתק והבטן מתחילה לקרקר, אף אחד לא רוצה להתחיל בבישול מסובך. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיימת המנה הבאה – סלט עוף עם ירקות רעננים שמוכן תוך 10 דקות בלבד, משלב חלבון איכותי עם ירקות צבעוניים, וסוגר פינה בצורה מושלמת.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב החכם בין רכיבים קלים לעיכול לבין חלבון מזין. חזה העוף מתובל במרינדה פשוטה של שמן זית, שום ולימון, נצרב במחבת חמה עד שהוא מוזהב מבחוץ ועסיסי מבפנים, ומוגש על מצע של עלים ירוקים וירקות טריים. הצנוברים הקלויים מוסיפים מרקם פריך וטעם עשיר, והרוטב הפשוט של לימון ודבש עוטף את הכול בטעם מרענן.

המצרכים שצריך

למנה המספיקה ל-2 סועדים תזדקקו למרכיבים בסיסיים שרובם כבר נמצאים במטבח: 400 גרם חזה עוף חתוך לרצועות או סטייקים דקים, 2 כפות שמן זית, מיץ מחצי לימון, 2 שיני שום כתושות, חצי כפית אורגנו יבש או תבלין שווארמה, מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

לסלט: שקית עלי בייבי, חסה פריכה, רוקט או תרד ניו-זילנדי, 2 מלפפונים חתוכים לחצי-ירח, 10-12 עגבניות שרי חתוכות לחצאים, חצי בצל סגול פרוס דק, 3-4 צנוניות פרוסות דק, ו-2 כפות צנוברים.

לרוטב הויניגרט: 3 כפות שמן זית איכותי, 2 כפות מיץ לימון טרי, כפית דבש או סילאן, כפית חרדל דיז'ון (רשות, אבל מוסיף המון), קורט מלח ופלפל שחור.

אופן ההכנה

בקערה קטנה מערבבים את רצועות העוף עם שמן הזית, השום הכתוש, מיץ הלימון, האורגנו, המלח והפלפל. מניחים בצד ל-5-10 דקות בזמן שמכינים את הסלט – המרינדה הקצרה הזו מספיקה כדי להעניק לעוף טעם עשיר.

במחבת יבשה, ללא שמן, קולים את הצנוברים על אש בינונית במשך דקה-שתיים תוך ערבוב מתמיד, עד שהם מוזהבים וריחניים. חשוב להעביר אותם מיד לצלחת צדדית כדי שלא ישרפו – צנוברים עוברים מזהובים לשרופים תוך שניות.

מחממים מחבת פסים או מחבת רגילה כבדה על אש גבוהה עד שהיא חמה מאוד. מניחים את רצועות העוף וצורבים כ-5 דקות מכל צד, עד שהן מוזהבות ויציבות. זהירות לא לייבש – העוף צריך להישאר עסיסי מבפנים. מוציאים לצלחת ומניחים לו לנוח דקה.

בצנצנת קטנה משקשקים היטב את כל רכיבי הרוטב – שמן הזית, מיץ הלימון, הדבש, החרדל, המלח והפלפל. בקערה גדולה מערבבים את כל הירקות והעלים הירוקים.

מוזגים את הרוטב על הסלט ומערבבים בעדינות. מעבירים לצלחות הגשה, מניחים מעל את רצועות חזה העוף החמות, ומפזרים את הצנוברים הקלויים למעלה. מגישים מיד ונהנים מארוחה קלילה, משביעה ומלאת טעם.

טיפים להצלחה

הסוד לחזה עוף עסיסי טמון בצריבה מהירה על אש גבוהה – כך נוצר קרום זהוב מבחוץ שנועל את המיצים בפנים. אם המחבת לא מספיק חמה, העוף יתבשל לאט ויתייבש.

אפשר להוסיף למנה גרעיני חמניה קלויים במקום הצנוברים, או לפזר מעל פרמזן מגורד לגרסה חלבית. למי שאוהב טעמים אסייתיים, אפשר להחליף את רוטב הלימון ברוטב סויה-סילאן עם שמן שומשום.

המנה מתאימה גם להכנה מראש – אפשר לצרוב את העוף בבוקר, לשמור במקרר ולהגיש קר או להחמם מעט לפני ההגשה. הרוטב והירקות עדיף להכין רק לפני ההגשה כדי לשמור על הרעננות.