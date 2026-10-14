מנדבליט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (רביעי) במתקפה חריפה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפטו. בריאיון לפתחי וזמרי בגלי ישראל טען נתניהו כי החקירות נגדו נוהלו באופן בלתי חוקי וכי מטרתן הייתה להביא להפלתו מהשלטון.

"אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע ציד פוליטי שפרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים", אמר נתניהו. ראש הממשלה המשיך והאשים כי מאחורי החקירות עמדה מטרה פוליטית ברורה, לדבריו, לפגוע בשלטון הימין לאחר שלא ניתן היה להחליפו באמצעות הבחירות. "כאן הכול היה כשר כדי להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש במנגנון החקירה", טען. בהמשך הריאיון התייחס נתניהו גם למחיר האישי שלדבריו שילמו הוא, בני משפחתו ואנשים מסביבתו בעקבות החקירות וההליכים המשפטיים שהתנהלו נגדו לאורך השנים.

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"לא רק שפגעו בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביאו את משפחתי ואותי לסבל של עשר שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי בלי יוצא מן הכלל. הרסו חיים של אנשים, פירקו משפחות, לא היה להם שום גבול", אמר.

נתניהו לא הסתפק בטענות על הפגיעה האישית בו ובסביבתו, אלא הציג את התנהלות גורמי החקירה, כפי שהוא מתאר אותה, כפגיעה בעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית.

"אני חושב שהיום אנשים מבינים שהיה פה עיוות דין, או דבר עוד יותר מסוכן. היה פה בעצם פיגוע בדמוקרטיה. אתה מנסה לשלול מהעם את זכותו לבחור מי ינהיג אותו, שזו מהות הדמוקרטיה", הצהיר ראש הממשלה.