אחרי חידוש היחסים: שגרירות נוספת נפתחה בירושלים

פתיחת השגרירות ( רפי בן חקון\לע"מ )

שגרירות קולומביה בירושלים נחנכה היום (רביעי) באופן רשמי בטקס חגיגי שנערך בהשתתפות שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה, עומר בולה אסקובר, שהגיע לביקור מדיני בישראל. פתיחת השגרירות היא חלק מתהליך חידוש היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, אחרי חידוש היחסים בעקבות חילופי השלטון בקולומביה. במהלך הטקס נחשף שלט השגרירות, וסער קבע מזוזה בכניסה למבנה. "זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים. כאשר נכנסתי לתפקידי, לפני פחות משנתיים, היו רק חמש" אמר שר החוץ. "זה גם ציון דרך חשוב וגם הישג מדיני גדול. נשיא קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, אמר לי זמן רב לפני בחירתו: ׳אם אבחר לנשיא הרפובליקה – אעביר מיד את שגרירות קולומביה לירושלים׳. ההבטחה קוימה במלואה".

קביעת מזוזה בשגרירות קולומביה ( צילום: רפי בן חקון\לע"מ )

סער הוסיף וציין כי "קביעת השגרירות בירושלים אינה רק הכרה בעובדה המדינית הפשוטה שירושלים היא בירת ישראל. היא גם הכרה באמת ההיסטורית שאין אדם הגון שיוכל להכחישה".

סער ושר החוץ של קולומביה ( צילום: שלומי אמסלם\משרד החוץ )

שר החוץ הקולומביאני אמר בתגובה כי "היום אנו עושים צעד מוחשי לחידוש היחסים הדיפלומטיים בינינו – יחסים שמעולם לא היו צריכים להיפסק. ישראל היא שותפה אסטרטגית – תמיד הייתה, ומעכשיו תהיה עוד יותר". בתום הטקס, אסקובר קיים פגישה מדינית עם סער במשרד החוץ בירושלים.

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כאמור, קולומביה היא המדינה העשירית שפותחת שגרירות בירושלים, כשהיא מצטרפת לארה"ב, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פפואה גינאה החדשה, פרגוואי, פיג'י, נאורו, וסומלילנד. בחודש שעבר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי תעביר את שגרירותה לירושלים, כשהיא צפויה להיות המדינה הבאה שתעשה זאת.