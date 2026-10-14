תקיפת שורד השבי ע"י בן זוגה של נסרין: המשטרה הגיעה להחלטה

כעשרה חודשים לאחר שפדוי השבי רום ברסלבסקי טען כי הותקף, נסגר בתחילת השבוע תיק החקירה נגד דיוויד זיטון, בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי. התקבלה ההחלטה על סגירת התיק מחוסר עניין לציבור.

האירוע התרחש כאשר ברסלבסקי הגיע למסיבה של קדרי במרכז תל אביב, בטענה שהוזמן אליה מראש. בכניסה לפרק הלילה התפתח ויכוח חריף בינו לבין זיטון. בעקבות העימות הזעיק ברסלבסקי את המשטרה וטען בפני החוקרים כי הוא וחברו הותקפו פיזית.

החקירה, שהתנהלה במרחב ירקון, כללה גביית עדויות ממעורבים משני הצדדים לצד ביצוע פעולות טכנולוגיות מורכבות לבירור הנסיבות. גורמים במשטרה מסרו לוואלה! כי נעשו מאמצים רבים להגיע לחקר האמת, אך בסופו של דבר חלוף הזמן, רגישות המקרה והעובדה שלא נמצא סכסוך מתמשך בין השניים הובילו להחלטה לסגור את התיק.

סמוך למועד האירוע נחשפו הקלטות שתיעדו שיחה בין קדרי לברסלבסקי. בהקלטות נשמעה קדרי מתנצלת: "נשמה שלי, יואו שמעתי מה קרה, אני מה זה מצטערת. הייתי שם חמש דקות וברחתי משם, ואמרו לי שקרתה תקרית".

ברסלבסקי השיב לה בכאב על שרשרת האירועים: "גם את היית שם. אמרת להם 'תביאו את רום שיכנס'. אני הקשבתי לך, אמרת שאת מחכה שאני אבוא, ואז אני נתקל בחבר שלך... החבר שלך הוריד אותי למטה וצעק עליי: 'זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה'. הוא העיף לי בוקס לפנים. חבר שלך העיף בוקס בפנים לחטוף שחזר מהשבי!".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "לאחר ביצוע פעולות חקירה רבות ויסודיות ובחינת ממצאי החקירה על ידי גורמי החקירה, הוחלט על סגירת התיק".