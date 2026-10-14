"אני על קוצים, הלידה גבולית": הסיבוך הלא צפוי בהריון של מעיין אדם

אשת התקשורת וכוכבת הרשת מעיין אדם חושפת בפני עוקביה ברשתות החברתיות את התחושות המורכבות והחששות המלווים אותה בישורת האחרונה של ההריון. בסטורי ששיתפה, היא מספרת על הסיבוכים האפשריים, הפחד מקרע והפער בין החלום על "תיקון" לבין המציאות.

אשת התקשורת מעיין אדם נמצאת בשלבים מתקדמים מאוד של הריונה, אך ככל שלדבריה "הזמן מתחיל לדחוק בנו", כך גם גוברים המתח והחששות. בסטורי שפרסמה היום (רביעי) בחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה אדם את עוקביה במצב הרפואי המורכב שבו היא נמצאת לקראת הלידה.

"עדיין בהריון, הזמן מתחיל לדחוק בנו, הילד כבר גדול וגבולי ללידה טבעית", כתבה אדם. היא הסבירה כי מכיוון שעברה בעבר ניתוח קיסרי, הסיכון לקרע ברחם בסיטואציה כזו הולך ועולה.

אדם שיתפה בגלוי על הציפייה שהייתה לה לחוויה מתקנת לאחר הלידה הקודמת: "הייתה לי פנטזיה על תיקון ללידה הקשה עם תבור, אבל החיים עושים מה שבא להם". לדבריה, בשל ההיסטוריה הרפואית שלה אסור לה לקבל פיטוצין לזירוז הלידה, ולכן ייתכן שייאלצו ליילד אותה באמצעות בלון או לעבור ישירות לניתוח קיסרי נוסף.

"בקיצור אני על קוצים ובמתח מה שעוד יותר בולם לידה", הודתה אדם בכאב. לצד החששות והאכזבה, היא מנסה לשמור על פרופורציות ולהתמקד בעיקר: "אומרת לעצמי שרק יצא בריא, אבל מתבאסת שהלידה האחרונה שלי (כנראה, בתנאי שנפריד חדרים) לא תהיה מה שחלמתי".