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אוטובוס ורכב פרטי

תאונה קטלנית בצפון: נהג נהרג, 19 נוסעים נפצעו

נהג אוטובוס בן 61 נהרג בתאונת דרכים עם משאית בכביש 91 סמוך לצומת מחניים, כשמותו נקבע לאחר שהוא נלכד באוטובוס וחולץ ללא רוח חיים. 19 בני אדם נוספים נפצעו, ביניהם נהג המשאית במצב קשה

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זירת התאונה (כבאות והצלה לישראל)

תאונה קשה במיוחד: גבר בן 61 נהרג ו-19 בני אדם נוספים נפצעו בתאונת דרכים שהתרחשה היום (רביעי) בין אוטובוס למשאית בכביש 91, סמוך לצומת מחניים. לוחמי אש שהוזעקו למקום חילצו את נהג האוטובוס שנלכד, וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שהוא נמצא ללא רוח חיים.

מצבו של נהג המשאית, שתואר כגבר כבן 50, הוגדר כקשה, והוא פונה מהזירה במסוק לטיפול בבית החולים כשהוא סובל מחבלות בגפיים התחתונות. 18 הפצועים הנותרים במצב קל, כשחובשים ופראמדיקים העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים זיו בצפת.

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רב רשף דרור בוחניק, מפקד האירוע, סיפר כי ״מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין אוטובוס לרכב פרטי. לוחמי האש פעלו לחילוץ לכוד מהאוטובוס וצוותי מד״א קבעו את מותו במקום. במקביל, גורמי הרפואה טיפלו בנפגעים בזירה, ופצוע באורח קשה פונה במסוק״.

זירת התאונה בכביש 91 (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובש רפואת חירום במד"א, גיל עד בן חמו, הוסיף כי "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקם הקדמי. נהג האוטובוס היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר מכן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

"במקביל פראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנהג המשאית שהיה מחוסר הכרה וסבל מפציעה קשה בגפיים התחתונות. הוא פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי" המשיך. "18 פצועים שהיו באוטובוס פונו באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קל".

בעקבות התאונה הקשה, כביש 91 נחסם לתנועה מכל הכיוונים, וציבור הנהגים התבקש להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. כוחות משטרה ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה וחוקרים את נסיבות התאונה.
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