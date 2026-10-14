מירי מסיקה מפתיעה: "הייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה מרוקאי"

הזמרת מירי מסיקה דיברה בריאיון לגיא פינס על מי שהייתה רוצה לראות בראשות הממשלה, וסיפרה שהייתה שמחה אם לישראל היה ראש ממשלה מזרחי ממוצא מרוקאי. אבל מתברר שיש עוד כמה פוליטיקאים שהיא דווקא מחבבת, ומה שבאמת חשוב לה זה בכלל משהו אחר.

"אני אגיד לך את האמת, הייתי רוצה שתהיה היסטוריה, אני מודה", סיפרה מסיקה, והסבירה שהייתה רוצה לראות ראש ממשלה מרוקאי שייצג את ישראל היפה וערכים של יושר.

אז את מי מירי מסיקה הייתה רוצה לראות בראשות הממשלה?

למרות החלום על ראש ממשלה מרוקאי, מסיקה סיפרה שיש לא מעט פוליטיקאים שהיא מעריכה. "יש המון אנשים טובים. אני אוהבת גם את לפיד, את לזימי, ואני אוהבת גם את בנט, ואני אוהבת גם את ליברמן", אמרה, והסבירה שכולם מייצגים עבורה יושר.

ובכל זאת, מבחינתה לא באמת משנה מאיזו מפלגה יגיע ראש הממשלה הבא, כל עוד היא תוכל להאמין לו. "אני רק רוצה באמת, לא אכפת לי, שיהיה בן אדם שאני מאמינה לו. פשוט שאני מאמינה לו", סיכמה.