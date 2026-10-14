"עצוב לראות את האיש הזה, הוא פתטי לחלוטין"

כיפות ברזל על המטוס המצרי, גנץ ומנדלבליט ( אולפן סרוגים )

פחות משבועיים לבחירות, תכנית נוספת של "כיפות ברזל" באתר "סרוגים", בהגשת נתנאל איזק.

השבוע התכנסו לפאנל עורך אתר "סרוגים" אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והיזם ויו"ר פורום העסקים בבנימין רונן כהן-צמח. מה השבוע? מנחיתת המטוס המצרי ערב ה-7 באוקטובר, דרך סערת עדות מנדלבליט ועד לעימות החריף בין החרדים לציונות הדתית. צפו במשדר המלא.

תעלומת המטוס המצרי והדרישה לוועדת חקירה

הדיון נפתח בהודאתו של ראש הממשלה נתניהו בראיון בתוכנית "הפטריוטים", לפיה מטוס מצרי אכן נחת בישראל ערב ה-7 באוקטובר, אך טען כי אינו יודע עד היום עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי.

נתנאל איזק: "ראש הממשלה נתניהו מאשר בקולו נחיתת מטוס מצרי לפני ה-7 באוקטובר... אבל אומר: 'אני לא יודע מי נפגש עם ראש המודיעין המצרי, ואפילו עד היום לא אמרו לי'".

"ראש הממשלה נתניהו מאשר בקולו נחיתת מטוס מצרי לפני ה-7 באוקטובר... אבל אומר: 'אני לא יודע מי נפגש עם ראש המודיעין המצרי, ואפילו עד היום לא אמרו לי'". אריה יואלי דרש הקמת ועדת חקירה ממלכתית ללא דיחוי: "בסוף יש פה כשל, כולם... יש 1,200 הרוגים... בואו נעשה חקירה ונלמד איך אנחנו בפעם הבאה לא נופלים באותו דבר. לפני 50 שנה נפלנו, עברו 50 שנה... בוא נלמד ל-50 שנה הבאות".

דרש הקמת ועדת חקירה ממלכתית ללא דיחוי: "בסוף יש פה כשל, כולם... יש 1,200 הרוגים... בואו נעשה חקירה ונלמד איך אנחנו בפעם הבאה לא נופלים באותו דבר. לפני 50 שנה נפלנו, עברו 50 שנה... בוא נלמד ל-50 שנה הבאות". רונן כהן-צמח טען כי ראש הממשלה פועל מתוך טקטיקה תקשורתית: "נתניהו נמצא במרחב ההכחשה כרגע... הוא יודע את מה שקרה באמת, אבל זה לא הטיימינג הנכון להוציא את כל הסיפור. הוא זרק עצם לתקשורת... נתניהו מאוד ריכוזי, אין דבר שקורה מתחת לרגליו שהוא לא יודע".

טען כי ראש הממשלה פועל מתוך טקטיקה תקשורתית: "נתניהו נמצא במרחב ההכחשה כרגע... הוא יודע את מה שקרה באמת, אבל זה לא הטיימינג הנכון להוציא את כל הסיפור. הוא זרק עצם לתקשורת... נתניהו מאוד ריכוזי, אין דבר שקורה מתחת לרגליו שהוא לא יודע". אבי וידרמן הוסיף בציניות: "אנחנו כבר שבועיים לפני בחירות, אני מציע שנתחיל לתרגל את הביטוי 'ראש הממשלה לשעבר'... אין מציאות כזאת שנוחת כאן ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא יודע את זה באותו רגע".

עדות מנדלבליט במשפט נתניהו: מכה לפרקליטות או קמפיין פוליטי?

עלייתו לעדות של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, עוררה סערה רבה בימין ובשמאל.

אבי וידרמן הבהיר את תפקידו של היועץ המשפטי: "מנדלבליט לא עבר על 260 הקבלות וההוכחות... חבר'ה, זה לא התפקיד שלו. היועץ המשפטי לממשלה מכיר מדי יום בחדרו החלטות הרות גורל... בפן הפוליטי, אנחנו כבר מגלמים במספרים את כל התזוזות של משפט נתניהו".

הבהיר את תפקידו של היועץ המשפטי: "מנדלבליט לא עבר על 260 הקבלות וההוכחות... חבר'ה, זה לא התפקיד שלו. היועץ המשפטי לממשלה מכיר מדי יום בחדרו החלטות הרות גורל... בפן הפוליטי, אנחנו כבר מגלמים במספרים את כל התזוזות של משפט נתניהו". רונן כהן-צמח ניתח את הניצחון התקשורתי של הליכוד: "כל מה שקרה השבוע היה כפרי בשל לקמפיין של נתניהו. הם רצו לקחת סרטונים מתוך עדותו של מנדלבליט, להפיץ לבייס שלהם ולהגיד 'תפרו פה את התיק', והם הצליחו בזה... בסוף מי שהלך עם ביבי יישאר שמה".

ניתח את הניצחון התקשורתי של הליכוד: "כל מה שקרה השבוע היה כפרי בשל לקמפיין של נתניהו. הם רצו לקחת סרטונים מתוך עדותו של מנדלבליט, להפיץ לבייס שלהם ולהגיד 'תפרו פה את התיק', והם הצליחו בזה... בסוף מי שהלך עם ביבי יישאר שמה". אריה יואלי העביר ביקורת חריפה על התנהלות גופי האכיפה: "כשאתה עולה למשפט אתה רואה עד כמה המשטרה רשלנית, עד כמה הפרקליטות פושעת, עד כמה היועץ המשפטי עצלן ודחיין... תפרו פה שלושה תיקים ביחד... והתיק המטריד ביותר (תיק 3000) אפילו לא נכנס לכתב האישום".

הקרע החרדי-סרוג: עימות אידיאולוגי או פירוק הגוש?

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", הדיון התלהט סביב העימותים החריפים בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להנהגה החרדית בנושא חוק הגיוס.

יוסי סרגובסקי תקף בחריפות את סמוטריץ': "מגיע סמוטריץ' ופוער פיו על גדול הדור... מי אתה שתציע לרב דוב לנדו לחזור בתשובה? מי אתה שתגיד שהחרדים היו כפוי טובה? ... הוא אמר שהחרדים כפוי טובה בנועם, אבל המסר הוא מסר מתלהם".

תקף בחריפות את סמוטריץ': "מגיע סמוטריץ' ופוער פיו על גדול הדור... מי אתה שתציע לרב דוב לנדו לחזור בתשובה? מי אתה שתגיד שהחרדים היו כפוי טובה? ... הוא אמר שהחרדים כפוי טובה בנועם, אבל המסר הוא מסר מתלהם". אריה יואלי השיב מנגד והציג את זעקת הציבור הדתי-לאומי: "הציבור שלו מת, הציבור שלו נהרג, הציבור שלו קורע תחת הנטל בזמן שחרדים נופשים להם בכנרת, והוא חטף על זה... הציבור החרדי צריך לפתוח את העיניים ולראות שמדינת ישראל מצליחה".

השיב מנגד והציג את זעקת הציבור הדתי-לאומי: "הציבור שלו מת, הציבור שלו נהרג, הציבור שלו קורע תחת הנטל בזמן שחרדים נופשים להם בכנרת, והוא חטף על זה... הציבור החרדי צריך לפתוח את העיניים ולראות שמדינת ישראל מצליחה". אבי וידרמן סימן תהליך עומק בחברה הישראלית: "הגוש של נתניהו התפרק לא בגלל נתניהו ולא בגלל חוק הגיוס, אלא בגלל תהליך סוציולוגי אמיתי. החרדים והציונים הדתיים לא יכולים להמשיך להיות באותו גוש... זה תהליך של 20 שנה קדימה".

גנץ שורף את המועדון של האופוזיציה ( מתוך הפייסבוק )

זה פתטי לחלוטין

הפאנל עסק בציוץ התוקפני של בני גנץ נגד אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט ונפתלי בנט.

אבי וידרמן: "הוא לא בגוש שלנו, הוא בגוש של נתניהו... עצוב לראות את האיש הזה, שהיה רמטכ"ל ואיש רציני, הופך להיות איש לא חשוב ולא רלוונטי... הוא היה עושה טוב לעצמו ולכבוד שלו אם היה פורש".

"הוא לא בגוש שלנו, הוא בגוש של נתניהו... עצוב לראות את האיש הזה, שהיה רמטכ"ל ואיש רציני, הופך להיות איש לא חשוב ולא רלוונטי... הוא היה עושה טוב לעצמו ולכבוד שלו אם היה פורש". רונן כהן-צמח: "זה פתטי לחלוטין. רק בגלל שיש לו תקציב הוא חושב שהוא יעבור... אין פה שום סיכוי ביום הפקודה להביא את הקולות האלה".

"זה פתטי לחלוטין. רק בגלל שיש לו תקציב הוא חושב שהוא יעבור... אין פה שום סיכוי ביום הפקודה להביא את הקולות האלה". יוסי סרגובסקי כהן: "מה יש לך ללכת על הראש של ליברמן עכשיו? ... תפרוש בכבוד, היית איש מכובד, תשמור על איזשהו רמה".

צל"ש לגדעון סער טר"ש לנוער הגבעות

רונן כהן-צמח (צל"ש): לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הפיתוח והתשתיות ביהודה ושומרון: "אחרי 20 שנה עושים לנו תאורה, מדרכות, מביאים עסקים... כל הכבוד על העשייה ביהודה ושומרון".

לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הפיתוח והתשתיות ביהודה ושומרון: "אחרי 20 שנה עושים לנו תאורה, מדרכות, מביאים עסקים... כל הכבוד על העשייה ביהודה ושומרון". אבי וידרמן (טר"ש): ליוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת: "נשאל השבוע שאלה פשוטה – האם הוא מגנה את חמאס? האיש חילוני, קומוניסט, ולא הצליח למצוא עוז בנפשו לגנות. זה מעורר אצלי נורה אדומה חזקה".

ליוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת: "נשאל השבוע שאלה פשוטה – האם הוא מגנה את חמאס? האיש חילוני, קומוניסט, ולא הצליח למצוא עוז בנפשו לגנות. זה מעורר אצלי נורה אדומה חזקה". אריה יואלי (טר"ש): לנוער הגבעות בעקבות תיעוד מחתונה: "הגיעו בשיירה סטייל בדואים, רוקדים עם סוסים ונשקים... לא צריך לחקות את כל מה שהערבים עושים. תתמקדו באהבת העם, הארץ והתורה, לא צריך לחקות מנהגים של פלסטינים".

לנוער הגבעות בעקבות תיעוד מחתונה: "הגיעו בשיירה סטייל בדואים, רוקדים עם סוסים ונשקים... לא צריך לחקות את כל מה שהערבים עושים. תתמקדו באהבת העם, הארץ והתורה, לא צריך לחקות מנהגים של פלסטינים". יוסי סרגובסקי (טר"ש): טר"ש לסיעת יהדות התורה על קמפיין רדוד ללא תוכן.

טר"ש לסיעת יהדות התורה על קמפיין רדוד ללא תוכן. נתנאל איזק (צל"ש): צל"ש לשר החוץ גדעון סער: "על גירוש הדיפלומטים הבריטים... להראות שמדינת ישראל כבר לא מרכינה ראש ולא מושיטה את הלחי השנייה".

צופה פני שבוע: מה יילד השבוע הבא?