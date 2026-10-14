לבשה חולצה בה נראית כוונת על נתניהו ונעצרה

חולצת נתניהו עם כוונת לראשו ( דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז ש״י עצרו השבוע אזרחית זרה, זאת לאחר שנוטרו פרסומיה ברשת - שתיעדו אותה בין היתר כשהיא לובשת חולצה המציגה את ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סימון כוונת על ראשו. בסיום חקירתה האישה נכלאה, והבוקר (רביעי) היא הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה לטובת שימוע טרם גירושה מישראל.

לפי הודעת המשטרה, האירוע התחיל לפני מספר ימים כאשר התקבל דיווח על אירוע חיכוך סמוך למצפה יאיר שבהר חברון. שוטרים הוזעקו למקום ופתחו בחקירת במקרה, במסגרתה עלה כי אחת המעורבות באירוע החיכוך היא פעילה אנטי-ישראלית - אחת ממייסדי ארגון הסטודנטים MAC, שמטרותיו כוללות בין היתר פעילות נגד ישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. בנוסף, עלה החשד כי היא תומכת בארגון ׳אדאמיר׳, אשר הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור. בעקבות קבלת המידע, ולאחר פעולות מודיעיניות שביצע דסק הזרים בימ״ר ש״י, נוטרו פרסומיה של החשודה - שכללו כאמור תיעוד שלה בחו"ל, בזמן שהיא לבשה חולצה ועליה תמונתו של נתניהו, לצד סימן דמוי כוונת צליפה המכוון לראשו ולגופו.

רגעי מעצר הפעילה האנטי-ישראלית ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה אמרו כי החשודה נעצרה אמש והועברה לחקירה, במהלכה היא העלתה טענות נגד ישראל - בהן רצח עם. בנוסף נטען כי היא הגיעה לישראל כחלק מהיותה תומכת בארגון הטרור ׳אדמיר׳, במטרה להתמחות במסגרת הארגון "ולהעניק סיוע משפטי לאסירים פלסטינים המוחזקים במחנות הריכוז". כאמור, החשודה נכלאה בסיום החקירה.

הבוקר הפעילה הועברה לשימוע ברשות האוכלוסין וההגירה לבחינת גירושה מישראל ומניעת כניסתה העתידית ארצה. "מדובר במקרה חריג שמעבר לתמיכה והזדהות עם טרור ישנה הסתה נגד ראש ממשלה מכהן בישראל, זו חציית קו" אמר מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י. "מחוז ש״י במשטרת ישראל ימשיך לפעול לאכיפת החוק והסדר ולמנוע פגיעה במדינת ישראל".