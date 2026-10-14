57 רצים, עשרות סיפורים: המשלחת הישראלית שריגשה בשיקגו

( צילום: מאיר פבלובסקי )

ביום ראשון האחרון (11 באוקטובר) התקיים מרתון שיקגו, אחד מאירועי הריצה הגדולים בעולם. בין אלפי המשתתפים הייתה גם משלחת ישראלית מיוחדת של 57 רצים ורצות, כולם בני משפחות שכולות ונפגעי טרור, שהגיעו במסגרת פעילות עמותת "משפחה אחת".

המשלחת כללה הורים שאיבדו את ילדיהם, אחים ואחיות שכולים, אלמנים ואלמנות. עבורם, ההשתתפות במרתון הייתה הרבה מעבר לאתגר ספורטיבי. זו הייתה הזדמנות להנציח את יקיריהם, להתמודד עם האובדן ולמצוא כוחות להמשיך קדימה. מהאזכרות של 7 באוקטובר ועד למרתון בשיקגו העיתוי של הנסיעה הפך את המסע למשמעותי במיוחד. חלק מחברי המשלחת עלו על המטוס ב-7 באוקטובר, שעות ספורות בלבד לאחר שהשתתפו באזכרות של יקיריהם. אחרי תקופה ארוכה של אימונים משותפים, הם הגיעו לשיקגו כדי לעמוד יחד על קו הזינוק, כשכל אחד מהם נושא איתו סיפור אישי של אובדן וגעגוע. אבל הדרך למרתון לא התחילה בשיקגו. במשך חודשים התאמנו חברי המשלחת בישראל, ובמהלך ההכנות השתתפו גם בריצות שנערכו במקומות בעלי משמעות מיוחדת עבורם. אחת מהן הייתה "ריצת ח"י", מסלול של 18 קילומטרים בירושלים, שעבר בהר הרצל ובסמוך למסעדת סבארו, שבה התרחש הפיגוע שבעקבותיו הוקמה עמותת "משפחה אחת" לפני יותר משני עשורים. ריצה נוספת התקיימה ביער רעים, סמוך למתחם שבו נערכה מסיבת הנובה. עבור המשתתפים, הריצות האלה היו לא רק חלק מההכנה הגופנית, אלא גם הזדמנות להיות יחד, לשתף ולהתמודד עם הזיכרונות.

מרתון ( מאיר פבלובסקי )

הרבה מעבר לקו הסיום

את המשלחת ליווה לאורך תקופת האימונים ועד למרתון מותג הספורט HOKA, מבית רשת ווישוז, שסיפק למשתתפים נעלי ריצה, ביגוד וציוד מקצועי.

עמותת "משפחה אחת", המלווה משפחות שכולות ונפגעי טרור, רואה בפעילויות משותפות מסוג זה דרך לחזק את הקשרים בין המשתתפים ולסייע להם בהתמודדות עם האובדן.

עבור 57 הרצים והרצות, ההגעה לקו הסיום בשיקגו סימנה גם סיום של חודשים ארוכים של הכנות, אימונים ורגעים משותפים. כל אחד מהם הגיע עם סיפור אחר, אבל כולם חלקו מטרה משותפת: לרוץ לזכר האנשים שאיבדו, ולמצוא בתוך הכאב גם מקום לתקווה ולהמשך החיים.ביום ראשון האחרון (11 באוקטובר) התקיים מרתון שיקגו, אחד מאירועי הריצה הגדולים בעולם. בין אלפי המשתתפים הייתה גם משלחת ישראלית מיוחדת של 57 רצים ורצות, כולם בני משפחות שכולות ונפגעי טרור, שהגיעו במסגרת פעילות עמותת "משפחה אחת".

המשלחת כללה הורים שאיבדו את ילדיהם, אחים ואחיות שכולים, אלמנים ואלמנות. עבורם, ההשתתפות במרתון הייתה הרבה מעבר לאתגר ספורטיבי. זו הייתה הזדמנות להנציח את יקיריהם, להתמודד עם האובדן ולמצוא כוחות להמשיך קדימה.

מהאזכרות של 7 באוקטובר ועד למרתון בשיקגו

העיתוי של הנסיעה הפך את המסע למשמעותי במיוחד. חלק מחברי המשלחת עלו על המטוס ב-7 באוקטובר, שעות ספורות בלבד לאחר שהשתתפו באזכרות של יקיריהם.

אחרי תקופה ארוכה של אימונים משותפים, הם הגיעו לשיקגו כדי לעמוד יחד על קו הזינוק, כשכל אחד מהם נושא איתו סיפור אישי של אובדן וגעגוע.

אבל הדרך למרתון לא התחילה בשיקגו. במשך חודשים התאמנו חברי המשלחת בישראל, ובמהלך ההכנות השתתפו גם בריצות שנערכו במקומות בעלי משמעות מיוחדת עבורם.

אחת מהן הייתה "ריצת ח"י", מסלול של 18 קילומטרים בירושלים, שעבר בהר הרצל ובסמוך למסעדת סבארו, שבה התרחש הפיגוע שבעקבותיו הוקמה עמותת "משפחה אחת" לפני יותר משני עשורים.

ריצה נוספת התקיימה ביער רעים, סמוך למתחם שבו נערכה מסיבת הנובה. עבור המשתתפים, הריצות האלה היו לא רק חלק מההכנה הגופנית, אלא גם הזדמנות להיות יחד, לשתף ולהתמודד עם הזיכרונות.

המרתון ( צילום: מאיר פבלובסקי )

הרבה מעבר לקו הסיום

את המשלחת ליווה לאורך תקופת האימונים ועד למרתון מותג הספורט HOKA, מבית רשת ווישוז, שסיפק למשתתפים נעלי ריצה, ביגוד וציוד מקצועי.

עמותת "משפחה אחת", המלווה משפחות שכולות ונפגעי טרור, רואה בפעילויות משותפות מסוג זה דרך לחזק את הקשרים בין המשתתפים ולסייע להם בהתמודדות עם האובדן.

עבור 57 הרצים והרצות, ההגעה לקו הסיום בשיקגו סימנה גם סיום של חודשים ארוכים של הכנות, אימונים ורגעים משותפים. כל אחד מהם הגיע עם סיפור אחר, אבל כולם חלקו מטרה משותפת: לרוץ לזכר האנשים שאיבדו, ולמצוא בתוך הכאב גם מקום לתקווה ולהמשך החיים.