בעקבות קריסת הבניין בתל אביב: אלו הכבישים שנחסמו לתנועה

הבניין שקרס ( צילום: ישראל קלר )

המשטרה הודיעה כעת (רביעי) כי מספר צמתים בלב תל אביב נחסמו לתנועה, זאת על רקע הקריסה של חלק מבניין ברחוב נחלת בנימין. נכון לשלב זה, אין נפגעים בגוף באירוע.

אלו הצמתים שנחסמו: צומת הרצל\אחד העם

צומת נחלת בנימין\מונטיפיורי

צומת רוטשילד\נחלת בנימין

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"בעקבות קריסת מבנה ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ממשיכים לפעול במקום במאמצי החיפוש ובהכוונת הנהגים" נמסר. "הציבור מתבקש להישמע להנחיות השוטרים במקום ולבחור בדרכים חלופיות".

במקביל, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, תנ"צ צחי שרעבי, הגיע לזירת הקריסה וסיפר כי "כרגע אנחנו עסוקים בלוודא שאין לכודים בתוך הבניין, בסגירת הזירה ובחקירת הזירה עצמה. אנחנו גם מתמקדים בפינוי של האוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין, כדי לוודא שאין לנו לכודים נוספים ואין סכנת קריסה לבניין. זו המטרה שלנו, לייצר מצב שמבינים שאין לכודים ולהחזיר את הרחוב הזה לעבודה רגילה".