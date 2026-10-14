יותר מ-7 מיליון מצביעים: יום הבחירות יצא לדרך ( צילום: דוד כהן/פלאש 90 )

בוועדת הבחירות המרכזית נערכים לתרחיש קיצון חריג במיוחד, במסגרתו איראן תפתח במתקפת טילים על ישראל כבר בבוקר יום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר. כך פורסם הבוקר (רביעי) ב"ישראל היום". על פי הדיווח של ביני אשכנזי, החשש הוא כי ירי הטילים יחל במקביל לפתיחת הקלפיות, במטרה לעורר פחד בקרב הציבור ולפגוע בהליך הבחירות הדמוקרטי.

לפי הפרסום, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, כבר קיים פגישות ודיונים בנושא. מדובר באחד מתרחישי הקיצון שנבחנים בוועדה, על רקע ההערכות המתגברות בשבועות האחרונים כי איראן עלולה לנסות לשבש את מערכת הבחירות בישראל.

סולברג בוועדת הבחירות המרכזית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

החשש מתמקד דווקא בשעות הבוקר של יום ההצבעה, כאשר הקלפיות נפתחות והאזרחים מתחילים להגיע לממש את זכות הבחירה. על פי התרחיש שנבחן, ירי טילים באותן שעות עלול ליצור פחד בציבור ולפגוע בקיומו התקין של ההליך הדמוקרטי.

הדיווח מגיע לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר בשבועות האחרונים מפני האפשרות שאויביה של ישראל ינסו לתקוף אותה לקראת הבחירות ובמהלכן.

לפני קצת יותר משבועיים, במהלך סיור בבסיס חיל האוויר בתל נוף, אמר נתניהו: "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות הדברים דרש ראש האופוזיציה יאיר לפיד הבהרות מנתניהו. כעבור מספר שעות נפגשו השניים, וראש הממשלה העביר ללפיד עדכון ביטחוני. גם במהלך סיור שקיים אתמול בקו התפר בשומרון שב נתניהו והזהיר מפני האפשרות שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותה סביב מערכת הבחירות.

עוד באותו נושא יורם כהן רומז: נתניהו צאצא של שבתאי צבי חדשות סרוגים

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לאיומים הביטחוניים במהלך טקס חנוכת מוזיאון האצ"ל ותותח אלטלנה, והזהיר מפני ניסיונות של איראן ושלוחיה להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל.

"אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, בראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. מול הניסיונות האלה אנחנו חייבים להציב עמדה של אחדות ואמירה ברורה שהמחלוקת הפוליטית לא תפגע בעמידתנו המשותפת מול אויבנו", אמר כ"ץ.