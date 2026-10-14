מירי רגב ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

שרת התחבורה מירי רגב שיתפה היום (רביעי) את עוקביה ברשת החברתית X בבשורה משמחת: בתה יעל ילדה אמש בן זכר בבית החולים מעייני הישועה, והשרה הפכה לסבתא בפעם הרביעית.

בפוסט שפרסמה כתבה רגב: "בשבח והודיה להשם יתברך, יעלי שלי הגיבורה, ילדה אתמול בלילה בן זכר ישתבח שמו לעד". רגב לא הסתירה את התרגשותה מההתרחבות המשפחתית והוסיפה: "לא להאמין, אני סבתוש בפעם הרביעית".

מירי רגב בתה ונכדה הרביעי ( צילום: מתוך הרשתות )

בהמשך הודתה השרה לצוות הרפואי שליווה את הלידה בבית החולים בבני ברק, וציינה במיוחד את המיילדת שטיפלה בבתה: "תודה לצוות הרפואי המסור ולמיילדת הנפלאה מרים של בית החולים מעייני הישועה".

מדובר בנכדה הרביעי של השרה, שבחרה לחלוק את השמחה המשפחתית עם הציבור, לצד דברי הודיה על הלידה והבעת הערכה לצוות בית החולים.