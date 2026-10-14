תינוק בן חצי שנה שלא חוסן אושפז עם דלקת קרום המוח

ארכיון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

תינוק בן חצי שנה שלא חוסן בחיסוני השגרה אושפז היום (רביעי) ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, כשהוא סובל מדלקת קרום המוח כתוצאה מחיידק ההמופילוס אינפולאנזה B.

בבית החולים אמרו כי התינוק הגיע למלר"ד הילדים כשהוא סובל מחום גבוה ומתחושה כללית רעה. במסגרת הבירור המקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי במלר"ד, אובחן כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית (מנינגיטיס) כתוצאה מתחלואה בחיידק ההמופילוס אינפלואנזה B, שנכלל בתוכנית החיסונים השגרתית. התינוק הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים, בניהולו של ד"ר ז'אק בראון, כשמצבו יציב והוא בהכרה מלאה. לאחר הטיפול על ידי הצוותים הרפואיים והסיעודיים, מצבו התייצב והוא צפוי לעבור להמשך אשפוז במחלקת הילדים בניהולה של פרופ' אורלי מגד.

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"מיד עם האבחון כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית, הוא החל לקבל טיפול אנטיביוטי ובוצע מעקב וניטור הדוקים אחר מצבו" אמר ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בשערי צדק. "לצערנו, אנחנו נתקלים במקרים של תחלואה שעלולה להיות מסכנת חיים אותה ניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

"חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B גורם לדלקת קרום המוח, לזיהום בדם (אלח דם) ולדלקת ריאות. תסמיני המחלה כוללים בין היתר חום, כאבי ראש, הקאות וערפול הכרה" הזכיר. "מעבר לסכנות הבריאותיות המיידיות ואף מסכנות החיים, לדלקת קרום מוח חיידקית עלולות להיות השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ותפקודם הנוירולוגי".