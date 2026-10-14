מחפשת כיסויי ראש בחנות ולא מוצאת? זו הסיבה המפתיעה

כיסויי ראש ( צילום:AI )

בשנים האחרונות האופנה הצנועה כבר לא נשארת רק בתוך המגזר הדתי. שמלות ארוכות, חצאיות וגזרות סגורות נכנסו לרשתות הגדולות, ובמקביל גם מותגים המזוהים עם הציבור הדתי החלו להגיע לקניונים ולפנות לקהל רחב יותר.

אלא שהכניסה לקניון מביאה איתה גם דילמה מסחרית: איך שומרים על הזהות של המותג, מבלי לגרום לנשים שאינן דתיות לחשוב שהחנות אינה מיועדת להן? ציפי פוסטבסקי, בעלת המותג ZIPO ומומחית לאסטרטגיית מיצוב מסחרי, התייחסה בריאיון לסרוגים לכניסתה של רשת האופנה הצנועה שירה חדשה לקניון בפתח תקווה. מבחינתה, החנות החדשה לא יכולה להיראות בדיוק כמו סניף שפועל באזור חרדי. צפו בהסבר - לאיפה נעלמו כיסויי הראש?

"הלקוחה תחשוב שזה לא בשבילה"

פוסטבסקי מסבירה כי כאשר מותג נכנס לקניון, עליו להביא בחשבון גם את הלקוחות החילוניות והמסורתיות שעוברות ליד החנות. אם החזית תציג פריטים המזוהים באופן מובהק עם הציבור הדתי, חלקן עלולות להמשיך הלאה עוד לפני שבדקו אילו בגדים נמכרים בפנים.

"ברגע שזה משווק בצורה חכמה ולא שמים בפרונט את ה'הארדקור הדוסי', הלקוחה החילונית פחות מאוימת ורוכשת", היא מסבירה. "אבל אם שמים מקדימה מטפחת, הלקוחה החילונית עלולה לחלוף על פני החנות ולהגיד: 'זה לא בשבילי, זה בשביל מישהי דתייה'".

כיסוי הראש הופך במקרה הזה לא רק לפריט אופנה, אלא לסימן שמגדיר בעיני הלקוחה למי החנות מיועדת. גם אם נמכרות בה שמלות וחצאיות שיכולות להתאים לכל אישה, המטפחת שבחזית עשויה ליצור מיד זיהוי מגזרי.

לוותר על כיסויי הראש כדי למשוך יותר לקוחות?

כשנשאלה אם הייתה ממקמת את המטפחות באזור צדדי יותר, פוסטבסקי השיבה כי ייתכן שהייתה הולכת אפילו צעד נוסף: "יכול להיות שהייתי מחליטה לא להביא את המטפחות לחנות בכלל".

לא מדובר בטענה שלפיה כיסויי ראש אינם מתאימים לקניון, אלא בהחלטה מסחרית אפשרית שנועדה לגרום ליותר נשים להרגיש בנוח להיכנס לחנות. במקרה כזה, סניף שנמצא באזור חרדי וסניף שפועל בקניון לקהל מגוון עשויים להציג תמהיל שונה לחלוטין - גם אם הם שייכים לאותו מותג.

חשוב להדגיש כי מדובר בהערכה המקצועית של פוסטבסקי לגבי הדרך שבה נכון למצב את החנות, ולא בהודעה רשמית מטעם שירה חדשה על הוצאת כיסויי הראש מהסניף.