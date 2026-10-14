לא רק ברשתות: רום ברסלבסקי יגיש תכנית אירוח חדשה

שורד השבי רום ברסלבסקי, ממשיך לפלס את דרכו במרחב הציבורי – והפעם בתפקיד מרכזי בעולם התקשורת. ברסלבסקי הודיע על השקת תוכנית אירוח חדשה בהגשתו בשם "חשבון פתוח", שתשודר בערוץ התוכן החרדי "ערוץ 2000".

התוכנית החדשה צפויה להתמקד בשיחות עומק בגובה העיניים, בראיונות נוקבים ובדיונים פתוחים על הנושאים הבוערים ביותר בחברה הישראלית והחרדית.

עבור ברסלבסקי, מדובר בצעד משמעותי ומלא משמעות. מעבר לסיפורו האישי כשורד שבי, התוכנית מעניקה לו במה להשמיע קול צלול, להוביל שיח ערכי ולחבר בין חלקים שונים בעם. בערוץ 2000 מביעים התרגשות רבה מהצטרפותו ומבטיחים סדרה מרתקת שמביאה איתה עומק, רגש ואותנטיות נדירה.

התוכנית צפויה לעלות לשידור בקרוב בפלטפורמות הדיגיטל והרשת של הערוץ, ומעוררת כבר עכשיו ציפייה רבה בקרב הגולשים.