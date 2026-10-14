נתניהו בכותל ( צילום: לשכת רה"מ )

ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, המשמש כיום מועמד מטעם מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט, תקף הבוקר (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף השווה אותו למשיח השקר שבתי צבי. בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm התייחס כהן לדבריו של נתניהו בערוץ 14, לאפשרות של תקיפה ישראלית באיראן ולמערכת היחסים של ראש הממשלה עם יועצו יונתן אוריך.

ההתייחסות החריפה ביותר של כהן הגיעה כשנשאל על התנהלותו של נתניהו. ראש השב"כ לשעבר טען כי נתניהו מנסה בכל מערכת בחירות להציג קשר לקבוצות שונות באוכלוסייה, והציע לו לבחון קשר לדמות שנויה במחלוקת מההיסטוריה היהודית. "בכל סבב בחירות ראש הממשלה מנסה למצוא איזה גן יהודי מכל מקום על כדור הארץ, פעם גן ספרדי, פעם גן רוסי, אפילו הוא חפש התחנפות לעולם הערבי. כדאי לו מאוד לבחון את האופציה שהגן שלו נמצא בכלל בטורקיה, באיזמיר. יש שם מישהו מההיסטוריה היהודית שאולי יש לו השפעה בשרשרת התורשתית לראש הממשלה". כשנשאל במפורש האם הוא מתכוון למשיח השקר שבתי צבי, השיב כהן בחיוב.

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בהמשך הריאיון התייחס כהן לדברי נתניהו בנוגע לביקור אפשרי של ראש המודיעין המצרי בישראל בסתיו 2023, והביע ספק באפשרות שראש הממשלה לא עודכן על ביקור כזה, ככל שאכן התקיים.

"אם הוא הגיע לכאן והעביר מסר, בטוח שגורם בכיר, אולי ראש ארגון מסוים, פגש אותו", אמר כהן. "בדרך כלל, כשמגיעים ראשי מודיעין ממדינות חשובות ובולטות, ראש הממשלה מקבל דיווח על עצם ההגעה ועל תוכן הפגישה, בטח כשמדובר על ביטחון מדינת ישראל".

כהן הוסיף: "העובדה שאם אכן הגיע ראש המודיעין המצרי לפה הוא אירוע דרמטי, ואין לי ספק שהוא בא להעביר מסר מסוים וחשוב. יהיה מאוד חריג אם מידע כזה לא יועבר לראש הממשלה".

בהמשך נשאל כהן על הדיווחים שלפיהם נתניהו שוקל תקיפה באיראן לפני הבחירות. הוא הביע חוסר אמון בשיקול דעתו של ראש הממשלה, אך הבהיר כי במקרה של הזדמנות מבצעית משמעותית יש מקום לקיים דיון בנושא.

יורם כהן ( דוברות מפלגת ישר )

"אני חושב שקשה מאוד לסמוך על ראש הממשלה, אנחנו רואים שיקולים של הקבוצה שאופפת אותו, חלק מהם מאוד תמוהים, וגם בדיעבד אין להם הסברים סבירים", טען.

"לגבי איראן ספציפית, אם יתברר שיש הזדמנות פז דווקא בשבועיים הקרובים לעשות משהו, איזה חלון הזדמנויות, יכול להיות שזה צריך לבוא לדיון; אם הדברים האלה לא מתקיימים, אני מקווה שהרמטכ"ל לא ייתן לזה לקרות".

כשנשאל אם הוא סומך על הרמטכ"ל אייל זמיר, השיב: "אני סומך עליו מאוד". לעומת זאת, ביחס לראש השב"כ דוד זיני, הסתייג ממתן הערכה גורפת.

"לגבי זיני, אני נזהר בדבריי. אסור לנו לשפוט אותו, לא על הדעות שלו ולא על המשפחה שלו, אלא רק על פי המעשים. אם יתברר שכל ההחלטות מנומקות ומקצועיות, צריך לתת לו גיבוי".

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נושא נוסף שעורר את ביקורתו של כהן היה המשך קרבתו של יונתן אוריך לראש הממשלה. כהן העלה טענות חמורות בנוגע לקשריו של אוריך עם קטאר, וטען כי אין הצדקה להמשך עבודתו בסביבתו הקרובה של נתניהו.

"יש בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומכיר את הדברים הכי רגישים גם אם אין לו סיווג. האיש הזה מקבל מימון ממדינה עוינת לנו, שלא לומר אויבת, והוא נמצא בקשר ישיר איתם ועושה מבצעי השפעה נגד הציבור בישראל - זה דבר איום ונורא", טען כהן.

לדבריו, "היה צריך לשלוח את האיש הביתה, אולי לתת לו תפקיד אחר בליכוד. במקום זה, ראש הממשלה, יחד עם עורך הדין שלו, מגן עליו ומחזיר אותו בחזרה - 'הבן האובד'".