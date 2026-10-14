אחרי 35 שנה: המסעדה הירושלמית האהובה נסגרת

אחרי שלוש וחצי עשורים של עשייה, אחד המוסדות הקולינריים המוכרים והאהובים במרכז ירושלים מסיים את דרכו. מסעדת פיקולינו, המסעדה החלבית והאיטלקית האהובה שממוקמת במרכז העיר.

בהודעה מרגשת שעלתה אמש (שלישי) לרשתות החברתיות, בישרו הבעלים – בני משפחות ביבי, יזדי ודהן – על ההחלטה לנעול את הדלתות ולהיפרד מהקהל שהפך לאורך השנים לחלק בלתי נפרד מביתם.

הסיפור החל לפני 35 שנה, כאשר האם, נאוה, פתחה את המסעדה הראשונה של המשפחה. לצדה עמד אב המשפחה, יוסקה, שנהג להגיע מדי בוקר, להיישיר מבט אל האורחים בכניסה, לברך אותם ולחלוק עמם את סיפורה של המשפחה. סביב השולחנות הללו גדלו הדורות הבאים: הילדים שהתחתנו במקום, הנכדים שהתרוצצו בין הכסאות, ועד לנינים שזחלו שם בשנים האחרונות.

לאורך השנים עברה המסעדה את כל התקופות המורכבות שידעה הבירה: שנות הפיגועים במרכז העיר, מלחמות, ימי הקורונה והסגרים, ומצבי חירום ביטחוניים. לצד הפעילות השוטפת, נחרטה בציבור נתינתה הקהילתית של המשפחה – מהעסקת אנשים עם מוגבלויות ושילוב בני נוער, דרך דאגה לחיילים בודדים ועד להפיכת המקום לחמ"ל תרומות בתקופות חירום.במשפחה מדגישים כי הסגירה אינה נובעת ממשבר או מאובדן התשוקה למקצוע, אלא מרצון פשוט לעצור, לנוח, ולהקדיש זמן לבית ולמשפחה לאחר עשרות שנים של עבודה אינטנסיבית.

"אפשר לסגור מסעדה, אבל אי אפשר לסגור 35 שנה של חיים", כתבו בהודעתם. המסעדה תמשיך לפעול עד לסוף החודש הנוכחי, והבעלים מזמינים את הקהל הרחב, הלקוחות והעובדים לדורותיהם להגיע בפעם האחרונה – להרים כוסית, לחלוק זיכרונות ולהיפרד כראוי.