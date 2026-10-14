נחשפה התוכנית: כך איזנקוט מתכנן לנצח את נתניהו

גדי איזנקוט ( יונתן זינדל \ פלאש 90 )

פחות משבועיים לפני הבחירות לכנסת, יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, נערך היום (רביעי) לישורת האחרונה במערכת הבחירות, עם תוכנית שנועדה למשוך מצביעים מגוש הימין ולחזק את מעמד מפלגתו. על פי דיווח שפורסם ב"ישראל היום", במטה הבחירות גיבשו תוכנית המתמקדת ב-40 ערים, לצד קמפיין שנועד להפוך את "ישר!" למפלגה הגדולה ביותר בכנסת הבאה.

במרכז התוכנית עומדות 40 ערים שהוגדרו במפלגה כערי מפתח, שבהן מאמינים כי ניתן לשנות את דפוסי ההצבעה. בין הערים שסומנו נמצאות נהריה, שבה קיבל גוש נתניהו בבחירות הקודמות כ-57% מהקולות, עפולה עם כ-70%, אריאל עם כ-63%, ראשון לציון עם כ-48% ואילת עם כ-62%. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות במטה איזנקוט מבינים כי לא ניתן בהכרח להשיג רוב בערים הללו, אך מעריכים שגם שינוי משמעותי בחלוקת הקולות בהן עשוי להשפיע על התוצאה הארצית. לפי הדיווח, במפלגה זיהו כמה מאפיינים של איזנקוט שעשויים לסייע לו לפנות למצביעים המזוהים עם הימין, בהם הרקע המשפחתי המזרחי-מרוקאי שלו, שירותו כרמטכ"ל, היותו אב שכול והחיבור שלו למסורת.

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

במסגרת התוכנית החל איזנקוט בסבב ביקורים בערים שסומנו, והוא צפוי להגיע לכל 40 הערים. לכל עיר הוצמד חבר מרשימת המפלגה שיהיה אחראי על פעילות הבחירות המקומית, ובחלק מהערים אף הוקמו מטות פיזיים. בנוסף, איזנקוט וחברי רשימתו צפויים לקיים מפגשים עם מצביעים מתלבטים.

על פי הערכת אנשי המפלגה, כשלושה מנדטים עדיין נמצאים בקרב המצביעים המתלבטים. במחקרי עומק שנערכו במטה עלה, לטענת אנשי המפלגה, כי איזנקוט נחשב לאפשרות השנייה של מצביעים רבים, ובהם גם כאלה המזוהים עם הימין.

לצד הפעילות בערים, במפלגה מתכוונים להתמקד גם בציבור הדרוזי וביוצאי ברית המועצות לשעבר. במסגרת המאמצים נערך כנס בחברה הדרוזית, ובמפלגה מקווים כי שילוב מועמד דרוזי במקום ריאלי ברשימה יסייע למשוך מצביעים נוספים.

מפלגת ישר ( מפלגת ישר )

במקביל, "ישר!" גייסה קמפיינר שעבד בעבר עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ואיזנקוט החל להתראיין בכלי תקשורת הפונים לציבור דובר הרוסית, בהם ערוץ 9 ו"וסטי". במפלגה מבקשים להגיע גם לעולים שהגיעו לישראל בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, וצפויים להצביע לראשונה.

אולם המהלך המשמעותי ביותר עשוי להיות דווקא האסטרטגיה של איזנקוט ליום שאחרי הבחירות. על פי הדיווח, במטה הבחירות מבינים שקיימת אפשרות שגוש השינוי לא יצליח להגיע לרוב של 61 מנדטים, ולכן הוחלט להתמקד בהפיכת "ישר!" למפלגה הגדולה ביותר.

המטרה היא להגיע לנשיא המדינה יצחק הרצוג עם יתרון משמעותי במספר המנדטים על פני הליכוד, גם אם לא יושג רוב ברור לגוש. במפלגה מקווים כי יתרון כזה יסייע לאיזנקוט לקבל את המנדט להרכבת הממשלה.

במקביל, קמפיין המפלגה הגדולה מכוון גם להשפיע על חלוקת הקולות בגוש הימין. במפלגה מעריכים כי הוא עשוי להוביל למעבר מצביעים מהמפלגות הקטנות לליכוד, ובכך לפגוע בסיכוייהן לעבור את אחוז החסימה.

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בין המפלגות שעשויות להיות מושפעות מהמהלך, לפי הדיווח, נמצאות "עמך ישראל" של עופר וינטר, מפלגת "המילואימניקים-הכלכלית" של יועז הנדל וירון זליכה, וכן מפלגתו של בני גנץ.

סוגיה נוספת שעלתה במפלגה נוגעת להרכב הרשימה, הכוללת שמונה מועמדים מהציונות הדתית ב-20 המקומות הראשונים. ב"ישר!" לא חוששים בשלב זה מפני פרישה של חברי כנסת לאחר הבחירות, ומעריכים כי מי שלא יסכים לקווי היסוד של הממשלה הבאה יעדיף להתפטר, בהתאם להבנות לא כתובות עם איזנקוט.

כך, פחות משבועיים לפני פתיחת הקלפיות, איזנקוט מתמקד בשתי מטרות מרכזיות: ניסיון להעביר מצביעים מגוש נתניהו באמצעות פעילות ממוקדת בערי המפתח, ובמקביל להשיג יתרון על הליכוד במספר המנדטים, גם בתרחיש שבו גוש השינוי לא יגיע לרוב בכנסת.