נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

עו"ד גיא בוסי התייחס הבוקר (רביעי), בריאיון לשרון גל ברדיו גלי ישראל, למערכת הבחירות ולסיכויי גוש הימין להגיע לרוב בכנסת. בוסי העריך כי בתנאי ששיעורי ההצבעה בשני הגושים יהיו זהים, הימין יגיע ל-68 מנדטים. במקביל, הוא מתח ביקורת חריפה על מערכת המשפט, התקשורת והאקדמיה, שלטענתו פועלות כדי להביא להחלפת הממשלה.

"אם אחוזי ההצבעה בשמאל ובימין יהיו בדיוק אותו דבר, יהיה כאן ניצחון ברור לימין בשישים ושמונה מנדטים. הכול יקום וייפול על אחוזי ההצבעה", אמר בוסי. בוסי הציג את שיעורי ההצבעה כגורם המכריע, לשיטתו, את תוצאות הבחירות. עם זאת, בדבריו לא הוצגו נתוני סקר או חישוב המסביר כיצד הגיע לתחזית של 68 מנדטים, ולכן מדובר בהערכה שהשמיע ולא בתוצאה מבוססת שהוצגה בריאיון. בהמשך עבר בוסי למתקפה על מערכת המשפט וטען כי החלטות המתקבלות בה פוגעות במפלגות הימין. הוא התייחס באופן ספציפי להחלטתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג בעניין האלקטור, וטען כי היא נועדה לפגוע בליכוד ובש"ס.

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"תראו איך המערכות עושות הכול כדי לפגוע. הביטול של האלקטור על ידי השופט סולברג - נטו לפגוע במפלגות ותיקות, קרי ש"ס והליכוד. הוא בא ושינה את כללי המשחק בתוך המשחק לטובת השמאל".

בוסי לא הסתפק בביקורת על החלטת סולברג, והרחיב את טענותיו גם כלפי מוסדות וגופים נוספים שלדבריו פועלים נגד הממשלה הנוכחית.

"בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, התקשורת, האקדמיה, כולם רוצים כאן ממשלה אחרת ועושים את כל מה שהם יכולים, גם בניגוד לחוק, כדי לפגוע באחוזי ההצבעה".