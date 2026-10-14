בניין קרס ברחוב נחלת בנימין בתל אביב

זירת הקריסה ( תיעוד מבצעי מד"א )

דיווח ראשוני: חלק מבניין שבשיפוץ קרס הבוקר (רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. ממד"א נמסר כי בשלב זה לא אותרו נפגעים, אך הודגש כי נערכות סריקות במקום כדי לוודא שאין לכודים.

לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשון על קריסת הבניין התקבל במוקד בשעה 9:37 בבוקר. במשטרה ציינו כי המבנה היה מצוי בבנייה ואינו מאוכלס, ונסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

כוחות חילוץ בזירה ( צילום: ישראל קלר )

בעיריית תל אביב ציינו כי המבנה היה מיועד להריסה, וקראו לתושבים להימנע מהגעת לאזור נחלת בנימין. "לפני מספר דקות קרס מבנה לא מאוכלס שהיה מיועד להריסה ברחוב נחלת בנימין 61" נמסר. "אנחנו נמצאים בשטח לצד כוחות הצלה וביטחון וממשיכים בפעולות סריקה".

הבניין שקרס ( צילום: ישראל קלר )

בהמשך, צוותי ההצלה עדכנו כי חולצו שלושה לכודים מהזירה. "ממידע ראשוני עולה כי מדובר בבניין שנמצא בעבודות בנייה ולא מאוכלס בדיירים" נמסר. "הלכודים במקום ככל הנראה הינם עובדי בניין". עוד נאמר כי חמישה פועלים שהיו במבנה יצאו ממנו לפני הקריסה.

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