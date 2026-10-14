אחים לנשק ( אילוסטרציה (חיים גולדברג/פלאש90) )

עימות חריף סביב הבחירות: אייל נווה, מראשי ארגון ‘אחים לנשק’, תקף היום (רביעי) את הממשלה ואת עו”ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, בעקבות טענותיו כי הארגון פועל לשבש את יום הבחירות. בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, דחה נווה את ההאשמות ואף העלה חשש כי מדובר בהכנת הקרקע לאי-הכרה בתוצאות הבחירות.

“עצובה לי תרבות השקר שממשיכה כל הזמן, והיא חלק אינהרנטי מהממשלה הזאת שממשיכה להפיץ שנאה ולפרק אותנו”, אמר נווה. בהמשך תקף את בומבך: “זה מה שעושה עורך הדין המכובד הזה. אולי על ראש הגנב בוער הכובע, מה שנקרא: הכנה למזגן לקראת תהליך שבו הם לא יכירו בתוצאות הבחירות”. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות נווה הבהיר כי מטרת הפעילות שמקדם הארגון היא שמירה על טוהר הבחירות, ואף קרא לציבור להצטרף למיזם. “אני מקווה שאנשים, דרך הריאיון הזה, יצטרפו לחמ”ל הבחירות ולשמירה על טוהר הבחירות”, אמר. לדבריו, במסגרת המיזם יתארגנו אזרחים באזורי הקלפיות במטרה לוודא שקולות הבוחרים נשמרים ונספרים כראוי. “הציבור יתארגן באזורי הקלפיות וישמור עליהן, כדי שהבחירות יהיו נקיות וקולו של הבוחר יישמר. אנחנו לא שב”כ ולא משטרה, אנחנו רוצים שיהיו אנשים שיסייעו לחגיגה הדמוקרטית הזאת”, הסביר. בהמשך התייחס נווה לטענת בומבך שלפיה אחת ממטרות הפעילות היא לפגוע במוטיבציה של תומכי הקואליציה להגיע לקלפיות. נווה דחה את הדברים וקרא דווקא לציבור לצאת ולהצביע.

בחירות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

“מה פתאום? צאו להצביע. אנחנו רוצים לשמור על הבחירות. אנחנו אותם אזרחים שהחזירו את החטופים, שנלחמים על מדינה יהודית ודמוקרטית”, אמר. הוא אף הזמין את היועץ המשפטי של הליכוד להשתתף בפעילות: “שבומבך יצטרף למיזם הזה ויבוא לעזור לשמור על טוהר הבחירות”.

נווה דחה גם את הטענה שמתנדבי הארגון יתמקדו דווקא באזורי הצבעה המזוהים עם הימין. לדבריו, הפעילות אינה מוגבלת למחנה פוליטי מסוים, והיא נועדה לשמור על תקינות ההליך בכל רחבי הארץ.

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“לא נהיה רק באזורי ימין, יש למעלה מ-12,500 קלפיות. אם תחסיר בכל קלפי עשרה קולות - תאבד שלושה מנדטים, לכן אנחנו חייבים שהכול ייספר”, טען.

לקראת סיום הריאיון הדגיש נווה כי המתנדבים אינם מתכוונים לבצע פעולות אכיפה עצמאיות. “לא נעשה שום פעולה אקטיבית. אנחנו אזרחים שומרי חוק, ויש לנו תחושה שיש אנשים שלא רוצים לשמור על החוק, הם רוצים לעבור עליו”, אמר