סרוגים
נמנע אסון נוסף

כוחות צה"ל איתרו מטען של חיזבאללה שהיה מוכן להפעלה

במהלך מבצע לאיתור תשתיות טרור בדרום לבנון, כוחות צה"ל איתרו מטען חבלה של חיזבאללה שהיה מוכן להפעלה, וכן עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים של ארגון הטרור

תגובות
עקבו אחרינו ב -
מטען החבלה שאותר (צילום: דובר צה"ל)

הפעילות בצפון נמשכת: כוחות חטיבה 810 השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפאתי כפר שובא. במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו מטען חבלה שהונח על ידי חיזבאללה - והיה מוכן להפעלה.

צפו בתיעוד:

פעילות הכוחות בדרום לבנון

בנוסף, הכוחות איתרו עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור. בצה"ל אמרו כי לאחר איתור המטען, הוא הוחרם על ידי הכוחות.

חדשות סרוגים

"מצאנו כאן אמצעי לחימה, מטענים, מרגמות, סבילים, ועמדות שהייה מוכנות עם תרחישים של חיזבאללה לתקוף את תושבי הצפון" אמר רס"ן ג', מ"פ מגדוד 21. "אנחנו נמשיך לסרוק ולהגן, ונעשה כל משימה שנידרש כאן למען הגנה על תושבי הצפון.

רס"ן ג'

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו