כוחות צה"ל איתרו מטען של חיזבאללה שהיה מוכן להפעלה

מטען החבלה שאותר ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות בצפון נמשכת: כוחות חטיבה 810 השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפאתי כפר שובא. במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו מטען חבלה שהונח על ידי חיזבאללה - והיה מוכן להפעלה. צפו בתיעוד:

בנוסף, הכוחות איתרו עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור. בצה"ל אמרו כי לאחר איתור המטען, הוא הוחרם על ידי הכוחות.

"מצאנו כאן אמצעי לחימה, מטענים, מרגמות, סבילים, ועמדות שהייה מוכנות עם תרחישים של חיזבאללה לתקוף את תושבי הצפון" אמר רס"ן ג', מ"פ מגדוד 21. "אנחנו נמשיך לסרוק ולהגן, ונעשה כל משימה שנידרש כאן למען הגנה על תושבי הצפון.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".