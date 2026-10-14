רק להכניס לתנור: אצבעות חציל פריכות וטעימות

אם אתם אוהבים חצילים, את המתכון הזה כדאי לכם לנסות. אצבעות חציל בציפוי פריך וזהוב, רכות מבפנים וקריספיות מבחוץ, שאפשר להגיש כנשנוש, כתוספת לארוחה או כמנה ראשונה לאירוח. והבונוס? לא צריך לטגן בשמן עמוק.
מצרכים
- 2 חצילים בינוניים
- כוס פירורי פנקו
- 3 כפות שמן זית
- 2 ביצים
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- חצי כפית מלח
- מעט פלפל שחור
- כפית שומשום (לא חובה)
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-210 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- חותכים את החצילים לאצבעות בעובי של כ-2 ס"מ.
- טורפים את הביצים בקערה. בקערה נפרדת מערבבים את פירורי הפנקו עם הפפריקה, אבקת השום, המלח, הפלפל והשומשום.
- טובלים כל אצבע חציל בביצה ולאחר מכן בתערובת הפירורים, עד שהיא מצופה היטב.
- מסדרים את אצבעות החציל בתבנית בשכבה אחת, מזלפים מעל שמן זית ואופים במשך 25-30 דקות, עד שהן מזהיבות. הופכים באמצע האפייה.
- מגישים חם לצד טחינה, רוטב צ'ילי מתוק או מטבל שום.