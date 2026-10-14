רק להכניס לתנור: אצבעות חציל פריכות וטעימות

חציל ( צילום: AI )

אם אתם אוהבים חצילים, את המתכון הזה כדאי לכם לנסות. אצבעות חציל בציפוי פריך וזהוב, רכות מבפנים וקריספיות מבחוץ, שאפשר להגיש כנשנוש, כתוספת לארוחה או כמנה ראשונה לאירוח. והבונוס? לא צריך לטגן בשמן עמוק.