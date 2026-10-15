פרשת נח עם אביה: האומץ לעשות את הדבר הנכון

כמדי שבוע מביאה אלינו כוכבת הילדים אביה הרנוי את סיפור פרשת השבוע בגובה העיניים, בצורה חווייתית ומלאת צבע המותאמת לילדים ולכל המשפחה. השבוע, בפרשת נח, היא מזמינה את הצופים להתבונן מקרוב בסיפור המבול והתיבה ולשאוב ממנו מסר חינוכי ועמוק לחיים.

הסרטון נפתח בהזמנה לדמיין בוקר חורפי שבו הגשם לא מפסיק לרדת. אלא שבזמן שכולם רואים רק יום גשום, נח ידע שעומד להתרחש משהו גדול ומשמעותי. הקדוש ברוך הוא מצווה על נח לבנות תיבה, ונח ניגש למלאכה. אלא שבניית התיבה מעוררת תהיות רבות בסביבתו – האנשים מסביב מביטים בו בפליאה ושואלים את עצמם מה הוא עושה.

למרות המבטים התמהים והתחושה שמעשיו נראים מוזרים לאחרים, נח אינו מוותר ולא נרתע. הוא ממשיך לבנות משום שהוא יודע שזהו הדבר הנכון לעשות. כשהמבול מגיע, התיבה מגנה על נח, על משפחתו ועל בעלי החיים. בתום המבול, כשהמים נסוגים, נח יוצא מהתיבה ופוגש בקשת בענן – הסימן לברית ולתקווה חדשה.

מה כולנו יכולים ללמוד מנח?

אביה הרנוי מסבירה כי סיפורו של נח נושא עימו מסר חזק לכל ילד וילדה (וגם למבוגרים):

לפעמים כולם מסביבנו עושים דבר מה, אך בתוכנו אנו מרגישים ויודעים שזו אינה הדרך הנכונה. פרשת נח מזכירה לנו שאנחנו ממש לא חייבים ללכת אחרי הציבור בעיניים עצומות. מותר ורצוי לגלות אומץ לב, לעמוד על העקרונות שלנו ולעשות את הדבר הנכון – גם כשזה מאתגר או שונה ממה שכולם עושים.

פרשת השבוע שלי עם אביה

כתיבה והגשה: אביה הרנוי

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: פרי רובינסקי. עיצוב: יולה ינקלביץ.