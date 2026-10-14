30 שנה אחרי: זה העונש שנגזר על האיש מאחורי רצח טופאק

שלושים שנה אחרי הרצח שהסעיר את עולם המוזיקה, אחד התיקים המפורסמים בתולדות ההיפ הופ מגיע להכרעה. בית המשפט בלאס וגאס גזר אתמול (שלישי) עונש של 40 שנות מאסר עד מאסר עולם על דוויין "קיף די" דייוויס, בן 63, שהורשע בתכנון הרצח של הראפר האמריקני טופאק שאקור בשנת 1996.

דייוויס, שהיה בעבר ממנהיגי כנופיית "קריפס" בקליפורניה, הוא האדם היחיד שהועמד לדין בפרשה. באוגוסט האחרון הורשע ברצח מדרגה ראשונה ובשימוש בנשק קטלני, וכעת, שלושה עשורים לאחר מותו של אחד הראפרים המשפיעים בעולם, נגזר עונשו.

הקטטה שהסתיימה ברצח

הסיפור התחיל ב-7 בספטמבר 1996, כשטופאק הגיע ללאס וגאס לצפות בקרב אגרוף של מייק טייסון. באותו ערב התפתחה קטטה במלון MGM Grand, שבה היו מעורבים טופאק ואנשיו, ומולם אורלנדו אנדרסון, אחיינו של דייוויס וחבר בכנופיה יריבה.

לפי התביעה, הקטטה הובילה לרצון לנקום בטופאק. שעות ספורות לאחר מכן, בזמן שהראפר נסע ברכב עם מנהל חברת התקליטים שלו, שוג נייט, נעצרה לצידם מכונית קדילאק, וממנה נפתחה לעברם אש.

טופאק נפצע באורח קשה ומת מפצעיו שישה ימים לאחר מכן, ב-13 בספטמבר, כשהוא בן 25 בלבד. נייט נפצע אך שרד את הירי. הרצח הפך לאחת התעלומות הגדולות בעולם המוזיקה, ובמשך שנים לא הצליחה המשטרה להביא להרשעת האחראים.

הספר שעזר לפענח את הרצח

אחד הפרטים המפתיעים בפרשה הוא שדווקא דייוויס עצמו סיפק לאורך השנים חלק משמעותי מהמידע שהוביל להרשעתו.

במשך שנים הוא התראיין על הרצח, ובשנת 2019 אף פרסם ספר זיכרונות שבו תיאר את האירועים שהתרחשו באותו לילה. בין היתר, סיפר שהיה ברכב שממנו נורו היריות, ותיאר כיצד הועבר הנשק ששימש לביצוע הרצח.

הדברים שאמר בראיונות, לצד עדויות שמסר לחוקרים, הפכו לחלק מרכזי מהראיות נגדו. בשנת 2023 הוא נעצר, כמעט 27 שנים אחרי הרצח.

במהלך המשפט ניסו עורכי דינו לטעון כי דייוויס הגזים ואף המציא חלק מהסיפורים כדי לזכות בפרסום ולהרוויח כסף. אלא שחבר המושבעים לא קיבל את גרסת ההגנה והרשיע אותו בתכנון הרצח, אף שלא היה זה שלחץ בעצמו על ההדק.

"העולם לא שכח אותו"

לדיון בגזר הדין הגיעו גם בני משפחתו של טופאק, בהם אחותו סקיווה ואחיו מוריס, שסיפרו על הכאב שמלווה אותם מאז הרצח.

אחותו של הראפר סיפרה בדמעות כי טופאק היה עבורה הרבה יותר מכוכב מוזיקה. לדבריה, הוא היה דמות מגוננת במשפחה, אדם שרצה להשפיע על העולם, ושאף להמשיך בעתיד גם לפעילות חברתית.

גם השופטת קרלי קירני פנתה ישירות לדייוויס והבהירה כי שלושים השנים שחלפו אינן מוחקות את מעשיו. "אתה לא יכול לקחת אדם ממשפחתו, לקחת את חייו ואת כל עתידו, ופשוט להמשיך הלאה", אמרה. "העולם מעולם לא שכח אותו ואת מותו".

דייוויס מצידו לא הביע חרטה במהלך הדיון. כשניתנה לו האפשרות לדבר, ביקש לקבל בחזרה חפצים שהמשטרה החרימה מביתו והודיע כי בכוונתו לערער על הרשעתו.

שלושים שנה אחרי, לא כל השאלות נפתרו

למרות גזר הדין, יש בפרשה שאלה אחת שנותרה ללא תשובה משפטית חד-משמעית: מי בדיוק ירה בטופאק?

דייוויס סיפר בעבר כי אחיינו אורלנדו אנדרסון היה זה שלחץ על ההדק, אך זהות היורה לא הוכרעה באופן סופי בבית המשפט. שלושת האנשים הנוספים שלפי החקירה היו במכונית שממנה בוצע הירי כבר אינם בין החיים.

גם שמו של הראפר והמפיק שון "דידי" קומבס עלה לאורך השנים בהקשר לפרשה, בעקבות טענות שהשמיע דייוויס. קומבס הכחיש שוב ושוב כל מעורבות ברצח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בפרשה.

כעת, לאחר שלושים שנה, האיש שהורשע בתכנון הרצח צפוי לבלות את שארית חייו מאחורי סורג ובריח. דייוויס יהיה זכאי לבקש שחרור על תנאי רק בגיל מבוגר במיוחד, בעוד דמותו של טופאק, שנרצח בשיא הצלחתו, ממשיכה להיות אחת המשפיעות בתולדות ההיפ הופ.