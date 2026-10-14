דרמה ב-OpenAI: מהנדס סעודי השתיל מכשיר הקלטה בחדר ישיבות

אירוע דרמטי בחברת הבינה המלאכותית: מהנדס סעודי בחברת OpenAI נעצר על ידי ה-FBI, כשהוא מואשם בהטמנה חשאית של מכשיר הקלטה בתוך חדר ישיבות של בכירי החברה במטה בסן פרנסיסקו. בעקבות האירוע, המהנדס פוטר מתפקידו בחברה.

לפי הדיווחים, המהנדס הסעודי, עבד אל-רחמן אלפוזאן בן ה-35, הועסק בחברה מאז יולי 2025. מחקירה ראשונית עולה כי ב-30 בספטמבר הנהלת החברה איתרה מכשיר הקלטה זעיר שהוסתר בתוך גליל של נייר טואלט. המכשיר אותר כשהוא מחובר ליציאת USB בטלוויזיה בחדר הישיבות של ההנהלה הבכירה, ומבדיקה התברר כי הוא כלל מיקרופון ואפשרות להתחבר למצלמה.

ב-OpenAI אמרו כי הם בדקו את מצלמות האבטחה במשרדי החברה, אשר הראו כי אלפוזאן שהה סמוך לחדר הישיבות שבו התגלה מכשיר ההקלטה כ-12 פעמים במהלך החודש האחרון - זאת למרות שהוא בכלל לא היה מוסמך לגשת לאזור או להשתתף בפגישות שם. בהמשך נאמר כי אלפוזאן השאיר תיק ללא השגחה בחדר אחר, ואנשי החברה מצאו בו את הארנק שלו, תעודה מזהה, ומכשיר הקלטה נוסף הדומה לזה שאותר בחדר הישיבות.