צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי

רגעי החיסול ( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר כעת כי מומן אחמד סלאמה אי, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל אמש (שלישי) בתקיפה במרחב העיר עזה.

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במהלך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב העיר עזה. עוד נאמר כי במסגרת תפקידו, הוא שימש כסייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור. "בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" נמסר. "המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום".

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בסיכום הובהר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".