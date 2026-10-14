הוותיקן מאשר: האפיפיור אובחן עם סרטן ריאות

גוש בריאה ( צילום: Edgar Beltrán )

שעות ספורות אחרי סיום הניתוח שלו, הוותיקן הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי האפיפיור ליאו ה-14 אובחן כחולה בסרטן הריאות. בהודעת הכנסייה הקתולית נאמר כי האפיפיור צפוי להישאר באשפוז למשך כשבוע, כשכל האירועים הפומביים שתוכננו לו עד ה-20 באוקטובר בוטלו.

לפי הוותיקן, האפיפיור בן ה-71 אובחן כחולה באדנוקרצינומה של הריאה, ובדיקות רקמה שבוצעו במהלך הניתוח איששו את מה שהרופאים חשדו בו בעקבות הבדיקות המקדימות שהובילו לאשפוזו. במסגרת הניתוח, שנמשך כ-90 דקות, הרופאים כרתו את האונה התחתונה של ריאתו הימנית. פרופ' סטפנו מרגיטורה, מנהל מחלקת כירורגיית החזה בבית החולים ג'מלי שברומא, סיפר כי הניתון הסתיים בהצלחה. "כדי להפוך את ההליך לטיפול מרפא נכרתה האונה התחתונה של הריאה הימנית בגישה זעיר-פולשנית מונחית-וידאו" הסביר. "בדיקה היסטולוגית מהירה במהלך הניתוח איששה את האבחנה של אדנוקרצינומה של הריאה, כפי שחשדנו כבר לפי הבדיקות שנערכו לפני הניתוח".

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כאמור, ביום ראשון האחרון האפיפיור הודיע כי יעבור ניתוח רפואי. "רופאים גילו גוש מוגבל בריאה שלי" מסר האפיפיור למאמינים שהתכנסו בכיכר לתפילת האנגלוס. "הגוש נמצא בשלב מוקדם ומקומי" הוסיף, תוך שהוא מבקש להרגיע את הציבור הנוצרי ברחבי העולם. "על פי עצת הרופאים, אעבור ניתוח להסרתו בימים הקרובים".

ליאו ה-14 הושבע כאפיפיור ה-266 במאי 2025, כשהוא החליף את האפיפיור פרנציסקוס שמת מספר שבועות לפני כן. מאז כניסתו לתפקיד, האפיפיור האמריקני נחשב למתון יחסית בעמדותיו כלפי ישראל, בניגוד לקודמו בתפקיד שגינה שוב ושוב את פעולות ישראל ברצועת עזה.