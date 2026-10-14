אשת העצור פונה לראש השב"כ: "נקרע הלב"

אזיקים. אילוסטרציה ( צילום: Yossi Zamir/Flash90 )

אחרי שאחד מאנשי הביטחון העצורים מהשומרון השתחרר אתמול למעצר בית, אשתו של העצור השני - אשר שמו ופרטיו אסורים בפרסום - פנתה הבוקר (רביעי) לראש השב"כ דוד זיני במכתב בהול בו דרשה להעביר את שני העצורים ממתקן שב"כ למתקן מעצר ראוי.

"בעלי גדל בשומרון על ערכים של אהבת העם והמולדת" כתבה האשה. "עוד לפני המלחמה עשה ימי מילואים רבים, וכמו כל האנשים הטובים במדינה הזאת, התייצב ביום שמחת תורה השחור בבסיסו. הוא זכה לאות הצטיינות לאחרונה". "אחרי כל מה שנתן למדינה, ואחרי המחירים האישיים שכבר שילם בשל המלחמה, נקרע הלב מהמחשבה שכעת עליו להתמודד עם המערכת עצמה, שמאיימת בפעולותיה כלפיו, לפגוע בו ובשמו הטוב, ובעבודה הקשה שלו למען השמירה על הביטחון" הוסיפה. "בעלי עבר אירועים קשים ומצלקים במלחמה, ראה חברים נהרגים ונפצעים ונאלץ לאסוף חלקים של חברים לנשק, הכיסוי עניים ששמים עליו ללא שום הגיון עלול להכניס אותו למצב קשה". "ראש השב"כ זיני, אני מבקשת בכל לשון של בקשה: תוציאו אותו מהצינוק החשוך והמחניק שהוא נמצא בו כבר היום" סיכמה. "אין שום סיבה להחזיק אותו בתנאים מחפירים כל כך בתא קטן וחשוך ללא אור יום. שחררו אותו!"

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עו"ד נתי רום מטעם ארגון 'חוננו' מסר כי "מדובר בטובי בחורינו שתרמו כ"כ הרבה ומסרו נפשם למען העם המדינה, עצורים בצורה כזו. משתמשים נגדם בכלי שאמור להישמר לנוחבות. צריכה לקום זעקה גדולה. האנשים האלה לא ראויים ליחס הזה. הם מוחזקים בצינוק בתנאים קשים, לא יודעים יום ולילה, בתא בגודל 2 מטר על 2 מטר. אני קורא לראש השב"כ זיני להפסיק את זה לאלתר!"

עו"ד אסף גונן, המייצג את העצור ששוחרר, הוסיף כי "נעשה פה עוול גדול ונורא מצד הרשויות כלפי מרשי. מדובר בלוחם גיבור שתורם למדינה ואינו ראוי ליחס שכזה. טוב עשו ששחררו אותו לביתו".