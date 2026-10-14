האיום מתימן מתרחב: תוכנית הטילים החדשה שנחשפה

( (צילום: דובר צה"ל) )

המורדים החות'ים בתימן פועלים לפיתוח טילים בליסטיים לטווח בינוני, תוך הסתמכות על רכיבים המגיעים מסין ועל סיוע מצד איראן.

כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל", בהתבסס על ממצאי דוח חדש של ארגון המחקר הביטחוני Conflict Armament Research. לפי הדיווח, החות'ים מנסים להקים יכולת ייצור מקומית של טילים המבוססים על הדגם האיראני "ח'ייבר שכן", באמצעות רכישת רכיבים הדרושים לייצורם מספק סיני. הטילים החדשים צפויים להגיע לטווח של כ-2,000 קילומטרים, נתון שעשוי לאפשר לחות'ים לשגר אותם לעבר מטרות בכל שטחי סעודיה וישראל. שני משלוחים יורטו וחשפו את התוכנית המידע שעליו מבוסס הדוח נאסף במהלך חודש יולי האחרון, לאחר שכוחות המזוהים עם ממשלת תימן המתנגדת לחות'ים יירטו שני משלוחים שהכילו ציוד ורכיבים המיועדים לייצור טילים. בדיקת הרכיבים העלתה, לפי החוקרים, כי הם נועדו לסייע בפיתוח גרסה מקומית של הטיל האיראני, כחלק ממאמצי החות'ים להרחיב את יכולותיהם הצבאיות. הדוח מצביע על שילוב בין סיוע איראני לבין שימוש בשרשרת אספקה מסין, המאפשר לחות'ים להשיג רכיבים הדרושים לפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים.

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הטווח החדש מציב גם את ישראל בסכנה

המשמעות המרכזית של הפיתוח היא האפשרות להרחיב את יכולות ייצור הטילים של החות'ים בתוך תימן, במקום להסתמך רק על אספקת אמצעי לחימה מוגמרים מחוץ למדינה.

על פי הדיווח, אם יושלם הפיתוח כמתוכנן, הטילים יוכלו להגיע לטווח של כ-2,000 קילומטרים, המכסה גם את שטחה של ישראל.