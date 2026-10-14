נתניהו מאשר את הביקור החשאי: "רוצה לדעת עם מי הוא נפגש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש (שלישי) לראשונה באופן מפורש לביקורו של ראש המודיעין המצרי לשעבר, עבאס כאמל, בישראל זמן קצר לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 אישר נתניהו כי הביקור אכן התקיים, אך הבהיר כי הוא עצמו לא נפגש עם הבכיר המצרי.

"אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. כי מישהו רוצה לטפול את זה עליי", אמר נתניהו, בהתייחסו לפרסומים שלפיהם כאמל הגיע לישראל והעביר אזהרה על אפשרות להסלמה משמעותית מצד חמאס.

לדברי ראש הממשלה, ביום שבו נערך הביקור הוא השתתף בטקס אזכרה לחללי צה"ל, ולכן לא התקיימה פגישה בינו לבין ראש המודיעין המצרי.

"הוא לא נפגש איתי כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל", אמר נתניהו, והוסיף: "מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? אין דבר כזה. לא קרה לי פעם אחת".