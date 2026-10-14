נתניהו מאשר את הביקור החשאי: "רוצה לדעת עם מי הוא נפגש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש (שלישי) לראשונה באופן מפורש לביקורו של ראש המודיעין המצרי לשעבר, עבאס כאמל, בישראל זמן קצר לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.
בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 אישר נתניהו כי הביקור אכן התקיים, אך הבהיר כי הוא עצמו לא נפגש עם הבכיר המצרי.
"אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. כי מישהו רוצה לטפול את זה עליי", אמר נתניהו, בהתייחסו לפרסומים שלפיהם כאמל הגיע לישראל והעביר אזהרה על אפשרות להסלמה משמעותית מצד חמאס.
לדברי ראש הממשלה, ביום שבו נערך הביקור הוא השתתף בטקס אזכרה לחללי צה"ל, ולכן לא התקיימה פגישה בינו לבין ראש המודיעין המצרי.
"הוא לא נפגש איתי כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל", אמר נתניהו, והוסיף: "מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? אין דבר כזה. לא קרה לי פעם אחת".
האזהרה המצרית 11 ימים לפני 7 באוקטובר
הדיון בנושא התעורר בעקבות תחקיר שפורסם לפני כשבועיים וחצי במגזין האמריקני "אטלנטיק", ולפיו כאמל הגיע בחשאי לישראל ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים בלבד לפני מתקפת חמאס.
לפי התחקיר, הבכיר המצרי ביקש להתריע מפני היערכות חמאס למתקפה משמעותית, והזהיר כי חלון הזמן למניעת הידרדרות הולך ומצטמצם.
ברישומי רשות שדות התעופה נמצא כי מטוס מצרי נחת באותו יום באזור מבודד בנמל התעופה בן גוריון, ושהה בישראל 67 דקות בלבד.
עם זאת, התחקיר לא הצליח לקבוע עם מי נפגש כאמל במהלך הביקור, ולא הציג ראיה לכך שהאזהרה הועברה ישירות לנתניהו.
עוד צוין כי באותו יום השתתף ראש הממשלה בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים.
14 שנה הצבעתי ליכוד והאמנתי שמדובר בימין חזק שמגן עלינו. לגלות שמתעלמים מאזהרות מודיעין זו בגידה מוחלטת בערכים שלנו!